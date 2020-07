Parlament Europejski: Zmiany klimatu schodzą na dalszy plan. Sprawa nie znalazła się na podium

Większość Europejczyków (56 proc.) chce, by Unia miała więcej funduszy na łagodzenie skutków pandemii. Na pierwszym miejscu wśród priorytetów wymieniają zdrowie publiczne oraz ożywienie gospodarki.

Unia powinna usprawnić wspólne narzędzia walki z takimi kryzysami jak COVID-19

Prywatne problemy finansowe nadal duże

Mniej niepokoju i strachu, więcej nadziei i pewności

Około dwie trzecie respondentów (68 proc.) zgadza się, że „UE powinna mieć szersze uprawnienia, by przeciwdziałać kryzysom takim jak pandemia COVID-19”, co popiera zdecydowana większość w 26 państwach członkowskich. Największe poparcie dla szerszych uprawnień UE w tym względzie wyrażają respondenci w Portugalii i Luksemburgu (w obu krajach 87 proc.), na Cyprze (85 proc.), Malcie (84 proc.) w Estonii (81 proc.), Irlandii (79 proc.), we Włoszech i Grecji (78 proc.), a także w Rumunii (77 proc.) i Hiszpanii (75 proc.).Zdecydowana większość Europejczyków jest za podwyższeniem budżetu UE na walkę z COVID-1956 proc. z nich uważa, że Unia powinna dysponować większymi środkami finansowymi na walkę z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Tak uważa zdecydowana większość w 15 państwach członkowskich UE, na czele z Grecją (79 proc.), Cyprem (74 proc.), Hiszpanią i Portugalią (71 proc. w obu państwach).W odpowiedzi na pytanie o dziedzinę, na którą powinien zostać przeznaczony podwyższony budżet UE, większość obywateli wskazuje na zdrowie publiczne. 55 proc. respondentów uważa, że wydatki na zdrowie publiczne są najważniejsze, to priorytet w 17 państwach członkowskich UE. Kolejnymi priorytetowymi dziedzinami są odnowa gospodarcza i nowe możliwości dla przedsiębiorstw (45 proc.), zatrudnienie i sprawy socjalne (37 proc.), a także walka ze zmianą klimatu (36 proc.). We Włoszech (58 proc.), Słowenii (55 proc.) i na Litwie (54 proc.) finansowanie odbudowy gospodarki plasuje się na pierwszym miejscu. Obywatele Austrii (48 proc.) oraz (Danii (45 proc.) proc.) jako główny priorytet Unii podają dalszą walkę z ze zmianą klimatu, podczas gdy na Słowacji (63 proc.), w Chorwacji (58 proc.) oraz w Finlandii (46 proc.), respondenci uznali, że najważniejsze jest zatrudnienie oraz sprawy socjalne.Wyraźnym wskaźnikiem tego, jak ważne jest szybkie podejmowanie niezbędnych decyzji odnośnie do pakietu na rzecz odbudowy, jest niepokojąca sytuacja finansowa obywateli Europy od czasu wybuchu pandemii. 57 proc. respondentów (liczba ta pozostaje bez zmian od kwietnia br.) doświadczyła prywatnych problemów finansowych. Jako główny problem w 21 państwach członkowskich najczęściej wymieniano utratę dochodów (28 proc.), przy czym ta liczba jest najwyższa na Węgrzech i w Hiszpanii (43 proc.), Bułgarii i Grecji (41 proc.) oraz we Włoszech (37 proc.).Obserwuje się radykalną zmianę w odczuciach respondentów odnośnie do kryzysu. Pytani o najlepsze określenie aktualnego stanu ducha, obywatele 15 państw członkowskich wymieniają nadzieję (ogółem 41 proc.). Na drugim miejscu plasuje się niepewność, którą wymienia 45 proc. respondentów (spadek o 5 punktów w stosunku do kwietnia br., kiedy to niepewność odczuwało 50 proc. respondentów). Ogólnie rzecz biorąc, negatywne uczucia, czyli strach (17 proc., -5), frustracja (23 proc., -4), bezsilność (21 proc., -8), zanikają, natomiast poczucie pewności wzrosło o 3 punkty do 24 proc., a gotowość do pomocy o 2 punkty do 16 proc. (obie wartości na średnim poziomie w skali UE).***Sondaż przeprowadziła w internecie (na Malcie i Cyprze także telefoniczne) w dniach 11-29 czerwca 2020 r. firma Kantar. Wzięło w nim udział 24 798 respondentów ze wszystkich 27 państw członkowskich UE.