Parowozownia Wolsztyn zabiega o kolejne parowozy

O kolejne parowozy – czynne i do naprawy - zabiega Parowozownia Wolsztyn. Instytucja chce niebawem dysponować przynajmniej kilkoma sprawnymi lokomotywami parowymi różnych typów.

Jeśli powiodą się rozmowy z właścicielem, być może już niebawem do Wolsztyna trafi jedyny obecnie czynny parowóz normalnotorowy w Polsce - wyremontowany w ubiegłym roku przez Klub Sympatyków Kolei (KSK) we Wrocławiu TKh 05353 z 1953 roku.

Działająca w Wielkopolsce Parowozownia Wolsztyn to ostatnia w świecie parowozownia, która obsługuje planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze. Dysponuje trzema czynnymi parowozami, obecnie wszystkie są w naprawie.

Dyrektor Parowozowni Wolsztyn Waldemar Ligma powiedział PAP, że rozmawia z właścicielem wyremontowanego parowozu TKh 05353, firmą DB Cargo Polska o wypożyczeniu go wolsztyńskiej instytucji.

"Prezes spółki jest zainteresowany tym, by ten parowóz jeździł w ruchu turystycznym, by przynosił chlubę firmie; by on jeździł a nie stał. Ten parowóz mógłby jeździć u nas na krótkich liniach w ruchu turystycznym. Jeśli uda się domówić sprawę, on mógłby się u nas pojawić w najbliższych tygodniach" - powiedział.

Ligma powiedział, że chciałby kupić i wyremontować jeszcze jeden niewielki parowóz. Także on miałby obsługiwać ruch turystyczny.

"Chcemy kupić parowóz TKi3, który jest w tej chwili w Jarocinie. To jest lokomotywa, której właścicielem jest Poznański Klub Modelarzy Kolejowych. Jeśli ją kupimy, sprowadzimy ją do siebie i zaczynamy remont. Także ten parowóz mógłby jeździć u nas na krótkich, turystycznych trasach" - powiedział.

Obecnie w naprawie są dwa wolsztyńskie parowozy: Pt47-65 został wysłany do Czech, Ol49-59 jest naprawiany przez firmę ZUT Wągrowiec. Trzeci parowóz jest przygotowywany do naprawy.

Ol49-59 ma wrócić do Wolsztyna najpewniej na początku 2024 r. Niebawem z czeskiego Kolina przyjedzie Pt47-65; na miejscu będzie kończona jego naprawa. Ligma podkreślił, że termin uruchomienia tego parowozu nie jest zagrożony - w połowie roku powinien być gotowy do jazdy.

Ligma powiedział też, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się zbiórka środków na odbudowę stojącego w Parowozowni Wolsztyn parowozu Tr5-65.

Parowóz z 1921 r. to ostatnia zachowana na świecie lokomotywa tej serii. Zbudowana została w fabryce Orenstein & Koppel w Berlinie.

"Dogadujemy się z firmami zagranicznymi w kwestii przekazania potrzebnych środków , czekamy też na przyjazd miłośników kolei z Japonii, którzy mają przywieźć zebrane u siebie pieniądze" - poinformował.

W ostatnim czasie dyrektor Parowozowni Wolsztyn spotkał się w Brukseli z miłośnikami i właścicielami parowozów z Belgii, Francji, Luksemburga i Holandii.

"Jest bardzo duże zainteresowanie udziałem poszczególnych firm z tych krajów w funduszu odbudowy wolsztyńskich parowozów. Chcemy korzystać z doświadczeń zagranicznych pasjonatów - wiele tych osób ma swoje prywatne parowozownie - w kwestii pozyskiwania środków bezpośrednio z Unii Europejskiej. Będziemy też zabiegać o patronat Komisji Europejskiej nad Parowozownią Wolsztyn, ostatnią na świecie jednostką tego typu" - powiedział.

Składy prowadzone przez parowozy z Wolsztyna powinny wrócić do rozkładu jazdy Kolei Wielkopolskich około połowy roku.

Waldemar Ligma przyznał, że zabytkowe lokomotywy powinny być eksploatowane mniej intensywnie, niewykluczone więc, że rzadziej niż dotąd będą wyjeżdżać na tory w ruchu planowym.

Parowozownia Wolsztyn jest ostatnią czynną parowozownią na świecie, która obsługuje planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze. W swoich zbiorach ma około 20 parowozów różnych serii.

Obecnie Parowozownia Wolsztyn stanowi instytucję kultury Województwa Wielkopolskiego utworzoną w 2016 r. przez województwo, gminę Wolsztyn, powiat Wolsztyn i PKP Cargo SA.

