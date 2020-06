PARP: 2,5 mld zł na dotacje na kapitał obrotowy

2,5 mld zł przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ogłoszonym naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wnioski można składać od 15 czerwca do 31 lipca lub do wyczerpania alokacji. O przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność złożenia wniosku - informuje PARP.

Dotacje na kapitał obrotowy to, jak wskazuje PARP, uzupełnienie rządowej tarczy antykryzysowej; pomoc adresowana jest do średnich przedsiębiorców.

Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wniosek o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium woj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dotacje są przewidziane dla firm działających na terenie m.in. województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego i mazowieckiego.