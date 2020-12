PARP: 2,5 mln zł z UE na nowoczesne projekty dla administracji

Organizacje, mające doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i startupami, mogą otrzymać grant 2,5 mln zł na nowoczesne projekty dla administracji w ramach GovTech inno_LAB - podała we wtorek PARP, która uruchomiła nabór do programu.

Jak wskazała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w informacji prasowej, podmioty ubiegające się o grant muszą prowadzić działalność na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, mieć doświadczenie we współpracy z samorządem w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, wsparcia nowych technologii, rozwiązań telekomunikacyjnych czy związanych ze smart city. Warunkiem jest też przedstawienie co najmniej trzech zakończonych przedsięwzięć lub inicjatyw zrealizowanych wspólnie z samorządem terytorialnym.

Celem pilotażowego programu GovTech inno_LAB jest, jak wyjaśniono, wprowadzanie innowacji do polskiej administracji i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zamawianiu dostaw i usług opartych o nowe technologie. "W efekcie program ma pomóc trwale podnieść kompetencje administracji samorządowej w tym zakresie, usprawnić dialog między JST a innowatorami oraz wdrożyć przełomowe rozwiązania poprawiające warunki życia obywateli lub efektywność działania samorządów" - napisano.

Według PARP grant można otrzymać za przedsięwzięcia dot. organizacji wewnętrznej samorządów - polegające m.in. na zapewnieniu cyberbezpieczeństwa oraz dostarczaniu usług publicznych (transportowych, opieki zdrowotnej, mediów, obsługi urzędowej itp.).

"Wybrani przez nas operatorzy pomogą zakwalifikowanym do programu samorządom zidentyfikować najważniejsze z ich punktu widzenia wyzwania i potrzeby technologiczne" - wyjaśnił cytowany w informacji prasowej Marcin Seniuk, dyrektor w departamencie rozwoju startupów PARP. Dodał, że takie dobrze zaprojektowane, nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz technologie oferowane przez startupy będą "w coraz większym stopniu służyły lokalnym społecznościom".

Wnioskodawcy powinni też wykazać, że w ciągu co najmniej trzech lat przed dniem ogłoszenia naboru prowadzili działalność na rzecz innowacji, np. wspierającą rozwój startupów, podnoszącą innowacyjność przedsiębiorstw i rozwijającą ich działalność badawczo-rozwojową lub wspierającą współpracę środowiska naukowego i technicznego w zakresie transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii - dodała PARP.

"Operatorzy mogą liczyć na dofinansowanie 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, jednak nie może przekroczyć ono kwoty 2,5 mln zł" - poinformowano. PARP planuje wybrać dwóch operatorów, którzy obejmą pilotażowym wsparciem ponad 70 samorządów z całej Polski.

Wnioski od podmiotów mających doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz startupami PARP przyjmuje do 28 stycznia.