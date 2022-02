PARP: 273 mln zł dotacji na rozbudowę dróg w Polsce Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała 273 mln zł dofinansowania na rozbudowę dróg wojewódzkich w ramach trzech projektów dotyczących województw: podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego - poinformowała w poniedziałek PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przekazała, że w ramach czwartego już naboru wybrała trzy kolejne projekty do dofinansowania. Dotyczą one poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego. Łączna kwota wsparcia wyniesie 273 mln zł. Całość zostanie przeznaczona na rozbudowę dróg wojewódzkich województw: podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

"Pozyskane z budżetu unijnego środki przyczynią się do podniesienia efektywności działania układów transportowych zarówno miast wojewódzkich, jak i ich obszarów funkcjonalnych. Inwestycje poskutkują skróceniem czasu dojazdu i łatwiejszym dostępem do ośrodków pełniących funkcję istotnych rynków pracy" - powiedział dyrektor w Departamencie Projektów Infrastrukturalnych PARP Maciej Berliński.

W województwie podlaskim przebudowane mają być drogi wojewódzkie nr 682 i 681 na odcinku Łapy-Roszki Wodźki. Inwestycja będzie kontynuacją Projektu Przebudowy DW 682 Markowszczyzna-Łapy i dalej Przebudowy DW 678 Białystok-Kleosin. Całkowita długość nowych dróg to 6,68 km. Rekomendowana kwota dofinansowania projektu to 173 mln zł.

Jak podała PARP, kolejny projekt z dofinansowaniem to rozbudowa drogi wojewódzkiej 764 w Kielcach o łącznej długości około 2,39 km. Inwestycja ma zwiększyć dostępność miasta Kielce. Stanowi uzupełnienie wcześniej zrealizowanych projektów budowy nowego przebiegu DW 764 w Kielcach, na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków oraz rozbudowy DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z rozbudową obwodnic m. Suków i Daleszyce. Rekomendowania kwota dotacji to 29 mln zł.

Do dofinansowania został również zakwalifikowany projekt z województwa podkarpackiego - chodzi o rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku od ul. Lubelskiej w Rzeszowie (granica miasta) do skrzyżowania z DW 869 w m. Jasionka, która ma zapewnić bezkolizyjny dojazd do lotniska. Długość rozbudowywanego odcinka drogi to 5 km. Rekomendowana kwota dofinansowania projektu to 71 mln zł - wymieniła PARP.

