PARP: 432 firmy zainteresowane wsparciem na promocję podczas Expo w Dubaju

W tegorocznej edycji „Go to Brand – EXPO 2020” małe i średnie firmy złożyły 432 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 110 mln zł; na promocję swoich marek podczas Wystawy Światowej w Dubaju każde może dostać ponad 455 tys. zł - poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak podano, "Go to Brand - EXPO 2020" jest jednym z najważniejszych elementów programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w EXPO 2020 w Dubaju. Firmy mogą przeznaczyć wsparcie na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w EXPO 2020. Co więcej, pozyskane środki mogą posłużyć do sfinansowania kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynki krajów Zatoki Perskiej, tj. Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Wnioski o wsparcie z programu złożyły 432 firmy, w tym 125 z województwa mazowieckiego. Dodatkowo 26 przedsiębiorców zwróciło się do PARP o wydłużenie terminu na złożenie wniosku o dwa tygodnie z powodu trudności wywołanych pandemią. Wnioski opiewają na łączną kwotę ponad 110 mln zł, z czego o ponad 30 mln zł ubiegają się mazowieccy przedsiębiorcy.

"Tak duże zainteresowanie konkursem +Go to Brand - EXPO 2020+ to znak, że polscy przedsiębiorcy nie przestają szukać szans na rozwój, są pewni jakości swoich produktów i gotowi na konkurencję na najbardziej wymagających rynkach. To też dobry prognostyk na wyczekiwany moment restartu gospodarczego po wyczekiwanym zakończeniu pandemii" - podkreślił cytowany w komunikacie wiceprezes PARP Marcin Czyża.

Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, przy czym dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim przeznaczone jest 15 mln zł.

"Myślę, że przedsiębiorcy mocno doświadczeni pandemią, docenią możliwość powrotu do udziału w wydarzeniach targowych w tradycyjnej formie oraz do udziału w stacjonarnych spotkaniach B2B" - dodał Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju Adrian Malinowski.

Wskazał, że Zjednoczone Emiraty Arabskie stosunkowo dobrze radzą sobie ze zwalczaniem pandemii i efektywnym wdrażaniem obostrzeń. "Mamy szczęście, że gospodarzem Wystawy Światowej będzie akurat ten kraj" - stwierdził. Jednocześnie zaprosił wszystkie firmy, które skorzystają z dofinansowania w ramach programu "Go to Brand" do udziału w Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym, zaplanowanym na 6 grudnia 2021 r.

Jak poinformowano, dofinansowanie w ramach "Go to Brand" otrzymają projekty, które mają na celu promocję marek produktowych (wyrobów/ usług) w ramach wydarzeń organizowanych podczas Światowej Wystawy EXPO w Dubaju określonych w dedykowanym programie promocji (opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii).

Program obejmuje kilkanaście branż i sektorów gospodarki, takich jak: biotechnologia i farmaceutyki, budownictwo, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda i kosmetyki, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, żywność, sprzęt medyczny, meble, usługi prozdrowotne oraz energetyka, ochrona środowiska, jeździectwo i hodowla koni. Firmy mogą uzyskać maksymalnie 455 650 zł, przy czym wymagany minimalny wkład własny wynosi 15 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Sam projekt zgłaszany do konkursu może mieć wartość maksymalnie 1 mln zł.

Z powodu pandemii EXPO w Dubaju przesunięto o rok. Wydarzenie odbędzie się od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl