PARP: 50 mln zł dla polskich MŚP na promocję podczas EXPO w Dubaju

Na promocję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i innych krajach Zatoki Perskiej polskie mikro-, małe i średnie firmy mogą uzyskać 50 mln zł w konkursie „Go to Brand – EXPO 2020” - podała PARP. Przedsiębiorca może dostać ponad 455 tys. zł.

Rzeczniczka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Anna Bracik, w opublikowanym we wtorek komunikacie, wyjaśniła, że pieniądze na ten cel pochodzą z funduszy europejskich, z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. "Firmy, które chciałyby uzyskać dofinansowanie do uczestnictwa w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju mogą składać wnioski jeszcze do 29 marca" - poinformowała.

PARP zaznaczyła, że EXPO 2020 w Dubaju to kontynuacja cyklu Wystaw Światowych organizowanych w różnych częściach globu od 1751 r. Wydarzenie jest największym forum prezentacji osiągnięć naukowych, pozwalając dzielić się wiedzą i debatować nad globalnymi problemami świata - wskazała Agencja. Z uwagi na wybuch pandemii Wystawa Światowa zaplanowana na rok 2020 została przesunięta o rok. Jej nowe ramy czasowe to 1 październik 2021 r. - 31 marzec 2022 r.

"Wystawa Światowa po raz pierwszy odbędzie się w kraju arabskim. To niepowtarzalna szansa, by zaistnieć na bardzo obiecujących i dynamicznie rozwijających się rynkach Zatoki Perskiej" - podkreślił zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Marcin Czyża, cytowany w informacji.

Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, przy czym 15 mln zł jest przeznaczone dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, a 35 mln zł - dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach.

Maksymalne dofinansowanie, o jakie mogą się starać firmy, wyznaczono na 455 tys. 650 zł, przy czym wymagany minimalny wkład własny wynosi 15 proc. wartości projektu. Sam projekt zgłaszany do konkursu może mieć wartość maksymalnie 1 mln zł.

Firmy mogą przeznaczyć wsparcie na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w EXPO 2020. Pozyskane środki mogą też trafić na sfinansowanie kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynki krajów Zatoki Perskiej, tj. Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Za obecność naszego kraju na Wystawie, w tym Polski Pawilon, odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Więcej informacji o wydarzeniu przedsiębiorcy mogą znaleźć w serwisie www.expo.gov.pl .

