PARP: 50 mln zł z UE na wprowadzenie nowej usługi do ofert klastrów

50 mln zł unijnego dofinansowania na rozszerzenie oferty mogą zyskać przedstawiciele Krajowych Klastrów Kluczowych w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Chodzi m.in. o przedsięwzięcia w zakresie cyfryzacji i transformacji technologicznej czy przemysłu 4.0.

Jak wskazała PARP we wtorkowym komunikacie, o dofinansowanie z pieniędzy UE mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych z całej Polski.

Według cytowanej w komunikacie Moniki Lorbieckiej, ekspert z departamentu internacjonalizacji przedsiębiorstw PARP, koordynatorzy powinni skupić się na działaniach w zakresie cyfryzacji i transformacji technologicznej czy przemysłu 4.0. "Równie ważny jest rozwój w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i obiegu zamkniętego. To odpowiedź na wyzwania, z którymi mierzy się współczesny świat" - zaznaczyła.

Klastry to kooperacje przedsiębiorstw i innych organizacji, reprezentujących tę samą dziedzinę. "Celem ich funkcjonowania jest współpraca, polegająca na dzieleniu się wiedzą i zasobami co pozwala na szybszy rozwój i zwiększenie konkurencyjności członków takich grup na arenie międzynarodowej" - wyjaśniła Agencja. Krajowy Klaster Kluczowy to klaster o szczególnym znaczeniu dla gospodarki kraju.

"Środki unijne należy przeznaczyć na działania mające na celu wprowadzenie nowej usługi do ofert klastrów" - wskazano.

Dodano, że budżet konkursu "Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych" to 50 mln zł. Wnioski można składać od 30 października 2020 r.

Otrzymane pieniądze, jak wynika z informacji PARP, można przeznaczyć m.in. na udoskonalenie infrastruktury badawczo-rozwojowej koordynatora klastra oraz jego zarządzanie w związku z nową usługą. Dofinansowanie obejmuje na przykład nabycie i wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czy zakup materiałów budowlanych. Ze wsparcia można też pokryć koszty wynagrodzenia personelu koordynatorów klastra, związanego bezpośrednio z zadaniami realizowanymi w projekcie, a także zainwestować w szkolenia. Dodatkowo, koordynatorzy mogą przeznaczyć pieniądze na usługi doradcze.

Maksymalne dofinansowanie, które może otrzymać koordynator Krajowego Klastra Kluczowego to 12 mln 750 tys. zł, a całkowite koszty projektu muszą zamknąć się kwotą 15 mln zł. "Wsparcie może wynieść do 85 proc. jego wartości, co oznacza, że koordynator musi dysponować wkładem własnym wynoszącym minimum 15 proc." - wyjaśniono.

Z budżetu konkursu 5 mln zł przewidziano na wsparcie projektów z Mazowsza, a 45 mln zł dla pozostałych województw.