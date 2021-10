PARP: 600 tys. zł to pula nagród w konkursie Polski Produkt Przyszłości

600 tys. zł wynosi pula nagród w XXIV edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości, w którym mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i naukowe oraz uczelnie - poinformowała w poniedziałek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zgłoszenia innowacyjnych produktów i technologii można składać do 6 grudnia br.

"Innowacyjna gospodarka odgrywa dzisiaj kluczową rolę w umacnianiu konkurencyjności naszego kraju na arenie międzynarodowej i na rynkach światowych. Dzieje się tak dzięki kreatywności, pomysłowości polskich przedsiębiorców" - powiedział cytowany w informacji wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak, podkreślając rangę konkursów takich jak Polski Produkt Przyszłości. "To znakomity przykład tego, jak wiele korzyści może przynieść polskiej gospodarce współpraca świata nauki i biznesu oraz jak dużo satysfakcji przynosi jego uczestnikom, laureatom i zwycięzcom" - dodał.

Jak wskazał dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki (NCBR jest współorganizatorem Konkursu) jedną z największych zasług organizowanego od ponad dwudziestu lat konkursu jest wskazywanie polskim przedsiębiorcom i naukowcom ścieżek do osiągania wspólnych sukcesów.

Z kolei p. o. prezesa PARP Mikołaj Różycki, pokreślił prestiż i wysoki poziom rywalizacji między uczestnikami. "Każde ze zgłoszeń jest wyjątkowe i realnie wpływa na budowanie lepszej przyszłości nas wszystkich. Do tej pory zgłoszono aż 1200 projektów, które dotyczyły przeróżnych dziedzin - od medycyny po elektronikę. Ambicje, otwarta współpraca i wzajemne zaufanie są uniwersalną receptą na sukces" - wskazał. Dodał, że poszukiwane są oryginalne i nowoczesne rozwiązania, wyroby, które z jednej strony będą ułatwiać nam codzienne funkcjonowanie, poprawić jakość życia, dbać o nasze zdrowie, ale też takich, które przyczyniają się do zmiany metod produkcji, zwiększają automatyzację procesów czy przyczyniają się do ochrony środowiska.

Napisano, że zgłaszany produkt powinien być innowacyjny, uczestnik zaś musi być właścicielem autorskich praw majątkowych do produktu. Dodano, że zgłaszane projekty muszą być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL), albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski.

Wskazano, że rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach: Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki; Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy; Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Napisano, że w każdej z kategorii jest przyznawana jedna nagroda główna oraz maksymalnie cztery wyróżnienia, a na zwycięzców konkursu czeka aż 600 tys. zł. "Zwycięzca w każdej z 3 kategorii otrzyma nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł. Uhonorowany zostanie też symboliczną statuetką i dyplomem. Każdy z wyróżnionych, których może być nawet dwunastu, otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł" - czytamy.

Przyznawane są także nagrody specjalne, a dodatkowo instytucje reprezentowane w Kapitule Konkursu mogą przyznać własne nagrody.

Ponadto, jak napisano, wszyscy laureaci konkursu otrzymują prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości oraz wsparcie promocyjne, m.in. na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów, w formie Katalogu prezentującego zwycięskie produkty, filmów, materiałów prasowych i innych materiałów informacyjnych związanych z konkursem.

Projekty do konkursu można zgłaszać do 6 grudnia br., do godz. 16:00. Udział w konkursie jest bezpłatny.

