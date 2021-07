PARP: 7 mln zł dla firm, które pomogą wprowadzać innowacje technologiczne w samorządach

Trzy firmy otrzymają 7 mln zł w ramach pilotażowego programu GovTech inno_LAB na to, by pomogły samorządom wprowadzać innowacje technologiczne usprawniające pracę administracji. Wyniki konkursu na operatorów programu ogłoszono w piątek w Poznaniu.

Pilotaż GovTech inno_LAB jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiroczości (PARP) w ramach inicjatywy Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla administracji rządowej i samorządowej. Celem programu jest angażowanie technologicznych spółek do współpracy z instytucjami publicznymi.

Jak poinformowało Centrum GovTech nabór do udziału w programie trwał od grudnia ub. roku do końca lutego. W konkursie zgłoszono 16 wniosków na projekty warte ponad 37 mln zł. Ostatecznie wybrano trzech operatorów: Huge Thing Sp. z o.o., Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" oraz Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Wybrani operatorzy mają wesprzeć co najmniej 120 samorządów. W komunikacie Centrum zapewniono, że wybrane firmy mają doświadczenie we współpracy z samorządami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, nowych technologii, ICT oraz działalności na rzecz innowatorów.

Zastępca prezesa PARP Mikołaj Różycki przyznał, że pracownicy Agencji byli zakoczeni dużym zainteresowaniem podmiotów na etapie naboru do programu. "Dzięki wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej udało się zwiększyć budżet tego przedsięwzięcia, aż do 7 mln zł" - zaznaczył.

Wskazał, że jednym z celów programu jest danie konkretnego narzędzia do tego, by w polskiej administracji było więcej dostaw i usług opartych na nowych technologiach. "Zwłaszcza jeżeli mówimy o poprawie sposobu funkcjonowania urzędu czy odpowiedzi na duże wyzwanie jakiejś społeczności lokalnej, czy to edukacyjne, transportowe, czy chociażby uszczelnienia ściągalności podatków" -wymieniał.

Każdy z operatorów będzie mógł uzyskać ok. 2,5 mln zł. "Cel jest jeden, czyli przeprowadzić nabór samorządów i stworzyć program edukacyjny, który podniesie kompetencje pracowników w tym zakresie. Chodzi o współpracę ze start-upami, chodzi o pokazanie i faktyczne przeprowadzenie całego procesu - który jest kluczowy - czyli poszukanie potrzeb zarówno wewnątrz tych instytucji samorządowych, ale też na zewnątrz, czyli dialogu z mieszkańcami" - powiedział.

Opisał, że operatorzy mają wspierać samorządy swoją wiedzą ekspercką w prowadzeniu dialogu technicznego z innymi podmiotami. Pracownicy operatorów mają również wchodzić w skład komisji przetargowych pomagając w przeprowadzaniu konkursów i doradzać np. przy podpisywaniu umów z firmami technologicznymi.

Pełnomocnik premiera ds. GovTech Justyna Orłowska zaznaczyła, że pilotaż GovTech inno_LAB to przede wszystkim możliwość wdrożenia konkretnego rozwiązania, które jest odpowiedzią na faktyczne potrzeby samorządu. "Innowacyjne technologie to droga, która prowadzi do nowoczesnej przyszłości. Polska administracja jest gotowa na zmiany, a naszą misją jako Centrum GovTech jest wspieranie ich w tym procesie" - zaznaczyła.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła uwagę, że w czasie pandemii mogliśmy się przekonać o dużej roli cyfryzacji w sprawnym funkcjonowaniu państwa, kiedy "rozwiązania wdrożone w systemie opieki zdrowotnej umożliwiły kontakt pacjentów ze służbą zdrowia w najtrudniejszych miesiącach walki z COVID-19".

Wskazała, że pilotażowy program pozwoli sprawdzić nowy model współpracy samorządów z firmami technologicznymi w rozwoju nowoczesnych usług dla obywateli. "Jego sukces to duża szansa na przetarcie ścieżek współpracy między innowatorami a administracją lokalną, tam, gdzie kontakty obywateli z urzędami są najbardziej intensywne" - oceniła.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl