PARP: branżę gospodarki wodno-ściekowej czekają zmiany wynikające ze zmian klimatu

Branżę gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w ciągu trzech lat czekają głębokie zmiany wynikające ze zmian klimatu - napisano we wtorek w informacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wzrośnie popyt na zawody takie jak: np. monter sieci wodno-kanalizacyjnych, operator ujęć i stacji uzdatniania wody - oceniono.

Z raportu "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja" wynika, że pracodawcy z branży wodno-ściekowej i rekultywacji w ciągu najbliższych 3 lat planują podwyższyć średnią marżę sprzedaży (55 proc. firm), zwiększyć nakłady na innowacyjność (53 proc.) oraz zainwestować lub zwiększyć nakłady inwestycyjne w nowe technologie produkcyjne, nowoczesne maszyny i oprogramowanie (50 proc.).

"Rosnąca interdyscyplinarność branży i złożoność procesów technologicznych będzie wymagała współdziałania podmiotów we wzajemnie powiązanych dziedzinach w różnorodnym zakresie: budowania kompetencji poprzez współdzielenie wiedzy i know-how, komunikacji wewnętrznej, realizacji wspólnych projektów, w tym szczególnie projektów innowacyjnych" - napisano.

Wskazano, że zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji spowoduje duży wzrost zapotrzebowania na specjalistów z kompetencjami związanymi z nowymi technologiami, w tym z zaawansowanymi kompetencjami informatycznymi (w obszarze m.in. wykorzystania i obsługi technologii chmurowych, sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy).

Napisano, że wyniki badań wskazują że wśród stanowisk, na które może wzrosnąć zapotrzebowanie, są: monter sieci wodno-kanalizacyjnych, operator ujęć i stacji uzdatniania wody, elektryk i automatyk. "Trwająca obecnie pandemia COVID-19 i jej skutki również stanowią wyzwanie dla branży gospodarki wodno ściekowej i rekultywacji. Co czwarty pracodawca dostrzega negatywny wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie jego firmy, w szczególności dotyczy to sektora rekultywacyjnego i przedsiębiorstw z największych miast. Do najliczniej wskazywanych konsekwencji należały: konieczność dostosowania procedur w firmie do wymogów bezpieczeństwa i braki kadrowe wynikające z przebywania pracowników na kwarantannie" - mówi Adriana Skorupska z departamentu analiz i strategii PARP.

Jak zaznaczono, wyniki raportu zostaną zaprezentowane i omówione już 4 listopada podczas okrągłego stołu - webinarium "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja".

