PARP: do 14 lutego start-upy mogą składać wnioski o szkolenie w Izraelu

Do 14 lutego tego roku można jeszcze składać wnioski w kolejnej edycji konkursu szkoleniowego dla start-upów, które zorganizowane będzie w Izraelu - poinformowała w piątkowym komunikacie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na zwycięzców czeka bezpłatne dwutygodniowe szkolenie, które odbędzie się w Izraelu w maju 2020 r. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców z krajów Grupy Wyszehradzkiej działających w obszarach związanych m.in. z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, biotechnologią, ochroną zdrowia, transportem, sektorem samochodowym, cyberbezpieczeństwem czy sztuczną inteligencją.

Celem projektu jest wsparcie start-upów w ocenie potencjału rynkowego ich pomysłów, produktów i usług, a także dostarczenie narzędzi pomocnych w prowadzeniu innowacyjnego biznesu.

"Wyjazd do Izraela to świetna okazja do przymierzenia swojego pomysłu do szeroko znanego start-upowego rynku. Uczestnicy poprzedniej pilotażowej edycji szkolenia przyznali, że udało im się nawiązać ciekawe kontakty, a także podpatrzeć jakie nowe usługi mogą wprowadzić w swoich organizacjach" - powiedziała cytowana w komunikacie Monika Fiszer, koordynator projektu w PARP.

Działanie jest finansowane z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, a za jego koordynację i promocję w Polsce odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Szkolenie zorganizowano pod nazwą "V4 Innovators in Israel Training Program".