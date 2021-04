PARP: do 50 mln zł dla MŚP na wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne

Można już składać wnioski o dofinansowanie kosztów wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne w konkursie Internacjonalizacja MŚP, który organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Budżet konkursu to 50 mln zł - poinformowała PARP w czwartkowym komunikacie.

Po unijne wsparcie mogą się zgłaszać mikro-, małe i średnie firmy z siedzibą lub oddziałem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł.

"Koronawirus wywrócił wiele segmentów światowej gospodarki do góry nogami. Z jednej strony mamy do czynienia z przerwaniem łańcuchów dostaw, z drugiej zmieniły się potrzeby rynków. Kłopoty jednych firm to dla innych okazja do wejścia na nowe rynki. Czas pandemii Covid-19 to dobry czas na rozwój przez zwiększanie lub rozpoczęcie eksportu" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP Arkadiusz Dewódzki.

Jak podaje PARP, wsparcie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności czy udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Dofinansowane mogą być także koszty nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem oferty dla docelowego rynku zagranicznego.

Dodano, że na ten cel można uzyskać nawet 800 tys. zł, jeśli firma chce rozpocząć sprzedaż swojego produktu w co najmniej jednym kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Jeśli docelowym rynkiem zagranicznym wskazanym we wniosku jest jedno z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, maksymalne dofinansowanie wynosi 550 tys. zł.

Całkowity budżet konkursu wynosi 50 mln. zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Polska Wschodnia. Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku, a sam projekt powinien trwać nie dłużej niż 24 miesiące.

Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach jednej rundy. Wnioski o dofinansowanie można składać do 27 maja 2021 r.

