PARP: firmy mogą się zgłaszać do projektu przygotowującego kadrę do wdrażania innowacyjnych procesów

Do 21 maja br. przedsiębiorcy mogą się zgłaszać do projektu szkoleniowo-doradczego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przygotowującego właścicieli i kadrę zarządzającą do sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach - podała PARP.

Jak poinformowała we wtorkowym komunikacie PARP, przedstawiciele firm - bez względu na branżę i jej wielkość - mogą do 21 maja br. zgłaszać się do udziału w trzeciej edycji Akademii Menadżera Innowacji (AMI). To autorski projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

"AMI przygotowuje właścicieli i kadrę zarządzającą do sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. Zwieńczeniem ukończenia Akademii jest plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie" - czytamy.

Udział w AMI jest płatny, ale przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych - do 80 proc. w przypadku mikro-, małych i średnich firm oraz do 50 proc. w przypadku dużych przedsiębiorstw.

"To już trzecia edycja tego projektu. To oznacza, że cieszy się on coraz większą popularnością. Pomimo pandemii, menedżerowie chcą poszerzać swoje horyzonty i pogłębiać wiedzę dotyczącą wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach, a także służącą umacnianiu ich pozycji rynkowej. Żyjemy w czasach, w których otoczenie biznesowe podlega nieustannej zmianie, a Akademia Menadżera Innowacji oferuje know-how oraz narzędzia, które w przyszłości pozwolą przedsiębiorcom nadążyć za nimi" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister rozwoju, pracy i technologii Grzegorz Piechowiak.

Jak podał PARP, w pierwszej edycji programu wzięło udział kilkudziesięciu pracowników z 16 firm. W drugiej edycji było 86 osób z 26 firm.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podkreśla, że wsparcie doradcze doświadczonych praktyków biznesu we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań daje szansę na rozwój firm w nowych obszarach działalności oraz działanie w dużo większej skali.

"Akademia Menadżera Innowacji oferuje rynkową wiedzę i doświadczenie najlepszych ekspertów nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Sprawdzony model szkoleniowy to recepta na sukces" - powiedział Buda.

Program Akademii to połączenie szkoleń i doradztwa z zakresu kultury innowacyjności, strategii, struktury organizacyjnej, oceny potencjału i zasobów oraz zrozumienia procesów w firmie. Sześciomiesięczny cykl zjazdów każdej edycji zakłada połączenie części szkoleniowej i praktycznej. Pierwsza to wykłady i warsztaty dla menadżerów i przedstawicieli firm, które odbywają się w ramach dwudniowych spotkań. Zajęcia w zespołach warsztatowych są prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu. Uczestnicy, analizując doświadczenia polskich firm, sprawdzają m.in., jak z innowacyjnością radzą sobie najlepsi. Część druga - doradcza - odbywa się pomiędzy zjazdami i polega na współpracy pracowników biorących udział w szkoleniu z przydzielonym im doradcą. Wszystkie spotkania będą miały charakter online.

Jak podał PARP, rekrutacja do trzeciej edycji AMI potrwa od 26 kwietnia br. do 21 maja br. Zakłada udział maksymalnie 180 osób - od 2 do 5 pracowników z jednej firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw co najmniej dwóch uczestników, a w przypadku małych, średnich i dużych firm co najmniej trzech pracowników. Pierwszy zjazd otwierający AMI został zaplanowany na drugą połowę czerwca br.

