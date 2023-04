PARP: nawet 3 mln zł na wzornictwo na MŚP z Polski Wschodniej

Do 3 mln zł będą mogły otrzymać małe i średnie firmy z Polski Wschodniej na opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej, by zwiększyć atrakcyjność swoich produktów - poinformowała w piątek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków rozpocznie się 9 maja br.

Chodzi o drugi już w tym roku konkurs "Wzornictwo w MŚP" skierowany do firm z regionu Polski Wschodniej, który ogłosiła w piątek PARP. Konkurs jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), a jego adresatami są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Celem konkursu - jak napisano - jest kompleksowe wsparcie firm z sektora MŚP "w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania ich oferty do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności ich produktów i usług, co w efekcie przyczyni się do poprawienia pozycji rynkowej tych przedsiębiorców".

Napisano, że o dofinansowanie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z regionu Polski Wschodniej, do którego zalicza się województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego i wołomińskiego).

Wskazano, że maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 3 mln zł, a minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 200 tys. zł. Wkład własny wynosi minimum 15 proc.

Pozyskane środki - jak napisano - będzie można przeznaczyć m.in na: koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem oraz wdrożeniem strategii wzorniczej; nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej; koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10 proc. wartości środków trwałych nabywanych w projekcie; koszty usług szkoleniowych; koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Jak przypomniał cytowany w informacji prezes PARP, Dariusz Budrowski, z Funduszy Europejskich różne konkursy wspierające przedsiębiorców, m.in. "Design dla przedsiębiorców", "Wzór na konkurencję" czy "Granty na dizajn". "Na ich wsparcie przeznaczyliśmy blisko 1 mld zł. (...) Efektywny proces wzorniczy pozwala na wdrożenie nowych rozwiązań produktowych np. w zakresie wyglądu i funkcjonalności, czego przykładami mogą być przedmioty codziennego użytku jak linie mebli, linie odzieżowe czy opakowania spożywcze" - wskazał. Dodał, że "Wzornictwo w MŚP", którego budżet w tym naborze wynosi 100 mln złotych, to okazja dla przedsiębiorców, by szerzej i lepiej prezentować swoje świetne pomysły rynkowi - dodał.

Wnioski w ramach programu będzie można składać od 9 maja do 29 sierpnia 2023 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje na temat konkursu "Wzornictwo w MŚP" znaleźć można na stronie PARP.

