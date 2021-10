PARP: niemal 1: 5 dużych firm przewiduje w IV kw. br zwiększenie zatrudnienia

Niemal 1/5 dużych firm przewiduje w IV kw. br zwiększenie zatrudnienia - wskazano w opublikowanym w piątek raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dodano, że średnie firmy prognozują wzrost o 11 proc., a małe - o 11 proc.

Jak wynika z ostatnich raportów "Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań" przygotowanych przez PARP, sytuacja na rynku pracy w Polsce "należy do korzystnych na tle europejskim". Powołując się na dane Eurostatu, napisano, że Polska ze stopą bezrobocia 3,4 proc. zajmuje czwartą pozycję w rankingu państw z najniższym bezrobociem wśród 27 krajów UE. Wskazano, że najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Czechach (2,8 proc.), Holandii (3,1 proc.) i na Malcie (3,3 proc.). Najgorsza natomiast sytuacja jest sytuacja w Grecji (14,6 proc.), w Hiszpanii (14,3 proc.) oraz we Włoszech(9,3 proc).

Napisano, że stopa bezrobocia w Polsce spadała od początku 2021 r., a obecnie - jak wynika z danych GUS - drugi miesiąc z rzędu utrzymuje się na poziomie 5,8 proc. (różnica wartości wskaźnika liczonego przez GUS i Eurostat wynika z odmiennego sposobu liczenia). Bezrobocie - jak wskazano w raporcie - spadło w 12 z 16 województw: najwyższe odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (8,7 [proc.), podkarpackim (8,4 proc,), kujawsko-pomorskim (8,1 proc.), najniższe zaś w: wielkopolskim (3,4 proc.), śląskim (4,6 proc.) i mazowieckim (4,9 proc.).

Zaznaczono też, że optymistyczne dla rynku pracy są prognozy na IV kwartał 2021. "Niemal 1/5 pracodawców dużych przedsiębiorstw przewiduje zwiększenie zatrudnienia. Prognozy w przypadku średnich i małych przedsiębiorstw wynoszą odpowiednio +11 proc. i +10 proc. Mikroprzedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu zatrudnienia na poziomie +5 proc." - czytamy.

Największe zapotrzebowanie - jak wskazali autorzy raportu - zanotowano na specjalistów posiadających umiejętności z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. "Tego typu ofert pracy, w sierpniu 2021 r., było aż o 133 proc., więcej niż rok wcześniej" - napisano. Jednakże - jak podkreślono - rośnie też popyt menadżerów z tzw. kompetencjami miękkimi. Np. na stanowisko HR Business Partner ofert było o 169 proc., więcej niż przed rokiem, a na stanowisko rekruter - o 97 proc.

Wzrosły jednak oczekiwania pracodawców względem przyszłych pracowników. Wskazano, że na jedną ofertę przypada średnio 5,6 osób podczas gdy w lipcu 2021 r. było to 5,4. Od kandydatów oczekuje się doświadczenia (79 proc.), odpowiedniego wykształcenia (53 [proc.), znajomości języka obcego (41 proc.) oraz dyspozycyjności (29 proc.).

Autorzy publikacji zwrócili też uwagę na większe zainteresowania pracownikami czasowymi. Chęć zwiększenia liczby takich pracowników zadeklarowało ponad połowa badanych przez PARP przedsiębiorstw (54 proc.)

"Pracodawcy coraz częściej korzystają z pozaetatowych form zatrudnienia, chcąc w ten sposób zapewnić sobie elastyczność w zarządzaniu kosztami zatrudnienia czy sprostać zwiększonemu popytowi na ich produkty lub usługi. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia mogą pozyskać również kompetencje niezbędne do realizacji bądź ukończenia konkretnych projektów" - wskazała ekspertka PARP Anna Skowrońska. Dodała, że od pracowników pozaetatowych oczekuje się proaktywnej postawy, właściwego podejścia do pracy, komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole.

W raporcie poruszono też kwestię udziału kobiet w rynku pracy. Napisano, że "wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w tym Europie Środkowo - Wschodniej mogłoby przyczynić się do wzrostu PKB o równowartość 146 mld euro rocznie do 2030 r. Dla Polski może to być dodatkowe ponad 9 proc. PKB, co odpowiada blisko 300 mld zł rocznie" - czytamy.

Wskazano jednak, że pandemia może pokrzyżować plany zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy. Napisano, że ponad 40 proc. kobiet przyznało, że epidemia koronawirusa skłoniła je do rozważenia ograniczenia życia zawodowego. Dodano, że 54 proc. kobiet i 25 proc. mężczyzn deklaruje, że zmniejszyłoby liczbę godzin pracy, przeszłoby na niepełny etat lub całkowicie porzuciło pracę zarobkową.

