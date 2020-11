PARP: od początku pandemii większe zainteresowanie bonami na innowacje

Od marca, czyli od początku epidemii koronawirusa i wywołanego nią kryzysu, przedsiębiorcy składali miesięcznie o połowę więcej wniosków w ramach bonów na innowacje dla MŚP - podała PARP. Podczas pandemii złożono ich blisko 1 tys.; wydłużono też nabór do końca grudnia br.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poinformowała w czwartek, że od marca przedsiębiorcy składali średnio 160 wniosków o wsparcie z funduszy unijnych w ramach bonu na innowacje, a przed pandemią było ich prawie dwa razy mniej.

Agencja dodała, że w trakcie pandemii takich wniosków złożono 970. Od 2015 r. przedsiębiorcy złożyli ponad 4,5 tys. wniosków o dofinansowanie projektów, z których rekomendowanych do wsparcia jest prawie 1,1 tys., a ok. 700 jest aktualnie w ocenie. W ramach czterech konkursów do przedsiębiorców trafiło już prawie 264,5 mln zł. "Zainteresowanie konkursem jest nie tylko nadal wysokie, ale rośnie z rundy na rundę i z miesiąca na miesiąc" - zaznaczono.

PARP poinformowała, że w związku z dużym zainteresowaniem, resort funduszy i polityki regionalnej wyraził zgodę na przedłużenie naboru o dodatkową, 9. rundę dla etapu pierwszego, usługowego. Mikro-, małe i średnie firmy mają czas na składanie wniosków do 30 grudnia br.

"Mimo pandemii, rośnie zainteresowanie przedsiębiorców rozwijaniem swoich firm przez innowacje, opracowywane wspólnie z jednostkami naukowymi. Od końca marca do połowy lipca br. przedsiębiorcy złożyli ponad 320 wniosków o dofinansowanie projektów. A od połowy lipca do 30 września br. do PARP wpłynęło ich ponad dwa razy więcej, bo blisko 650. To pokazuje, że firmy nadal doceniają ten konkurs jako jedno z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji. Oznacza to również, że mimo pandemii przedsiębiorcy chcą realizować swoje innowacyjne pomysły i aktywnie szukają środków na rozwój" - wskazała dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP Anna Forin.

PARP przypomniała, że program "Bony na innowacje dla MŚP" jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich - usługowy - umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Pomyślne ukończenie tego etapu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną w ramach drugiego etapu - inwestycyjnego.

Równolegle trwają konkursy na dofinansowanie projektów, które realizują rządowy program Dostępność Plus. W tym wypadku szanse na dofinansowanie mają innowacje produktowe, które ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami ograniczeń, w tym np. seniorów, osób niepełnosprawnych, dużych rodzin.

"W konkursach usługowych dużą zachętą jest niski wkład własny, jaki przedsiębiorcy muszą wnieść w związku z realizacją projektu - min. 15 proc. kosztów projektu. Wsparcie, na jakie mogą liczyć to maksymalnie 340 tys. zł., a całkowita wartość projektu, nie może przekroczyć 400 tys. zł" - tłumaczy dyrektor w PARP.

Na większe dofinansowanie przedsiębiorcy mogą liczyć w ramach konkursów inwestycyjnych. Maksymalnie jest to 560 tys. zł, a całkowity koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 800 tys. zł. W tym przypadku wysokość wkładu własnego zależy od wielkości firmy oraz miejsca wdrożenia innowacji.

"Tylko w trzech ostatnich rundach konkursów usługowych o wsparcie na kwotę prawie 309 mln zł wnioskowało ponad 1 100 przedsiębiorców. Złożono również 24 wnioski o dofinansowanie w etapie inwestycyjnym o wartości prawie 11,4 mln zł. Łącznie - od 2015 r. do tej pory, w ramach +Bonów na innowacje dla MŚP+ PARP podpisała 962 umowy o dofinansowanie projektów" - dodała Forin.

Budżet czterech konkursów na lata 2019-2020 to 160 mln zł. Do rozdysponowania zostało 73 mln zł. Nabory wniosków do wszystkich etapów konkursowych trwają do 30 grudnia 2020 r.