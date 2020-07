PARP: ostatni tydzień na złożenie wniosku o dotację na kapitał obrotowy

Już tylko tydzień mają średnie firmy na złożenie wniosku o bezzwrotną dotację ze środków unijnych na kapitał obrotowy - poinformowała w piątek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zaznaczono, że o pomoc można się starać do 31 lipca lub do wyczerpania środków.

Obecnie PARP ogłosiła piątą listę przedsiębiorstw, które zakwalifikowały się do otrzymania bezzwrotnego wsparcia w ramach "Dotacji na kapitał obrotowy". Agencja pozytywnie rozpatrzyła kolejne 753 wnioski firm. Największa przyznana dotacja wyniosła prawie 430 tys. zł

W sumie - jak napisano - na 119,8 mln zł opiewają wnioski firm, które znalazły się na piątej liście przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu "Dotacje na kapitał obrotowy". Do tej pory do przedsiębiorców popłynęło już ponad 711,8 mln zł. To oznacza, że z budżetu konkursu, który wynosił 2,5 mld zł do podziału zostało jeszcze prawie 1,8 mld zł.

PARP pisze, że ocena składanych wniosków odbywa się na bieżąco. "Nasi eksperci pracują nieustannie nad ich weryfikacją. Od połowy czerwca, czyli od kiedy program ruszył, pozytywnie oceniliśmy aż prawie 4 tys. Najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku jest brak statusu średniego przedsiębiorstwa. Ale ci przedsiębiorcy, którzy zakwalifikują się do pomocy z Unii Europejskiej mogą liczyć na 100 proc. wnioskowanej pomocy. Największe wsparcie, jakie otrzyma firma, która znalazła się na piątej liście to 429,8 tys. zł" - mówi zastępca dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Izabela Fiszer.

Ekspert dodaje, że ocena wniosków odbywa się w kolejności ich składania. Kwota przyznanego dofinansowania to iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia. Przy czym każdy przedsiębiorca może się ubiegać o finansowanie kapitału obrotowego, czyli bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, jak opłacenie prądu, gazu czy zakup paliwa, najem powierzchni, zakup towarów, ale także ubezpieczenie działalności na okres maksymalnie trzech miesięcy.

PARP przypomina, że o pomoc w ramach konkursu "Dotacje na kapitał obrotowy" mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy, którzy 31 grudnia 2019 roku prowadzili działalność gospodarczą i nie znajdowali się wówczas w trudnej sytuacji ekonomicznej. Drugi warunek to co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Firma musi także zatrudniać mniej niż 250 pracowników, a roczny obrót nie może przekraczać 50 mln euro lub roczna suma bilansowa - 43 mln euro.

Napisano, że składane dokumenty, jak i sama umowa, muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. Przed wypłatą dotacji ich beneficjenci będą zobowiązani zabezpieczyć umowę wekslem wraz z deklaracją wekslową, podpisaną w tradycyjnej formie przed notariuszem. Weksel wraz z deklaracją wekslową należy dostarczyć do siedziby PARP osobiście lub korespondencyjnie. Środki na dotacje na kapitał obrotowy pochodzą z dwóch programów operacyjnych - Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój, a pomysłodawcą działania oraz instytucją nadzorującą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.