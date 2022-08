PARP: pieniądze z funduszy UE na budowę silnej marki

Polskie firmy mogą dostać pieniądze z Funduszy Europejskich na budowę silnej marki i zwiększenia jej rozpoznawalności wśród klientów - poinformowała w poniedziałek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Branding - jak zaznaczono w informacji - to technika marketingowa, która polega na kształtowaniu obrazu danej marki w świadomości konsumentów oraz utrwalaniu jej pozytywnego wizerunku. Dodano, że jest to proces długotrwały i wieloetapowy, a elementami kluczowymi są: nazwa marki, logo, slogan, strona internetowa, system identyfikacji wizualnej i przekaz materiałów reklamowych.

"Dzięki działaniom brandingowym marka może zyskać popularność i rozpoznawalność" - wskazał cytowany w komunikacie prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Budrowski.

Podkreślił, że marka odgrywa bardzo ważną rolę w procesie zakupowym. Powołując się na badania przeprowadzone przez Biostat, prezes wskazał, że 87,1 proc. respondentów podczas zakupów zwraca uwagę na to, jakiej marki jest produkt. "Jednocześnie pozytywne doświadczenia z daną marką mają decydujące znaczenie przy ocenie pozycji rynkowej marki" - dodał.

Przywołując wyniki badania GfK "Consumer Life" napisano, że Polacy oczekują, iż marki będą odpowiadać na ich indywidualne potrzeby, a 57 proc. konsumentów kupuje produkty, które są dokładnie dopasowane do ich profilu. Dlatego - jak napisano - duże znaczenie ma dla firmy branding.

Zaznaczono, że w budowaniu silnej marki przedsiębiorców mogą wesprzeć środki w ramach realizowanych przez PARP programów. "Dzięki Funduszom Europejskim polskie firmy mogą otrzymać dofinansowanie na działania związane zarówno z brandingiem, jak i rebrandingiem, czyli znaczną modyfikacją wszystkich lub któregoś z elementów składowych marki" - wskazał prezes PARP.

Przypomniano, że projekty w tym zakresie otrzymały dofinansowanie m.in. w ramach działania "Wzór na konkurencję" organizowanego przez Agencję w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW). Konkurs ten składał się z II etapów - etap I obejmował przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej. Z kolei etap II obejmował wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach etapu I, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Napisano, że w ramach II etapu konkursu "Wzór na konkurencję" środki na dofinansowania brandingu (ponad 2,7 mln zł) otrzymała np. firma z branży meblarskiej Studio93, a także firma Avant Fabryka Porcelitu Jerzy Bujanowicz (1,9 mln zł). Dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł otrzymała także firma AS Babuni produkująca makarony.

Z kolei BioMaxima S.A. - polski producent podłoży mikrobiologicznych, testów, odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro - otrzymała 2,97 mln zł dofinansowania na projekt obejmujący wdrożenie nowego asortymentu produktowego oraz realizację usług związanych z wprowadzeniem w spółce systemu ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa, nowej strony internetowej, logo oraz szaty graficznej materiałów reklamowych.

"Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie konkurencyjności BioMaxima na rynku i przyczyniła się do zmiany wizerunku firmy z regionalnej na firmę międzynarodową z nieograniczonymi możliwościami ekspansji biznesowej" - napisano.

