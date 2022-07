PARP: polska branża kosmetyczna zwiększy sprzedaż do UE do 4,7 mld euro rocznie

Prognoza na lata 2022- 2025, przewiduje, że polska branża kosmetyczna wygeneruje średni wzrost rynku do poziomu 4,4 proc. rocznie, co pozwoli na zwiększenie sprzedaży do 4,7 mld euro w 2025 roku - poinformowała w piątek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawiła perspektywy eksportowe polskiej branży kosmetycznej do 2025 r. - do tego czasu oczekiwany średni wzrost rynku ma wynosić ok. 4,4 proc. rocznie.

W informacji przypomniano, że chociaż według raportu PKO Banku Polskiego światowy sektor branży kosmetycznej skurczył się w 2020 roku o 4,2 proc., ale już w 2021 roku nastąpiło odbicie rynku względem poprzedzającego wybuch pandemii COVID-19. "Branża ta należy do szybko rozwijających się rynków konsumenckich, a segment kosmetyków do pielęgnacji skóry w szczególności go napędza. Zmiana pokoleniowa i udział coraz to młodszych konsumentów, którzy kupują kosmetyki, jest motorem tego sektora" - wyjaśniła PARP. "Jednocześnie zmianę tę wzmacniają media społecznościowe, umiędzynarodowienie i e-commerce, które wpływają na zachowania zakupowe dotyczące produktów z tej branży. Ogólnoświatowe trendy łatwiej rozprzestrzeniają się i zmieniają codzienną rutynę pielęgnacyjną" - dodano.

"W Polsce rynek kosmetyczny ma się równie dobrze - przewiduje się, że do 2025 roku średni wzrost rynku oczekiwany jest na poziomie 4,4 proc. rocznie, co pozwoli na zwiększenie sprzedaży do 4,7 mld euro" - wskazuje PARP. "Sprzedaż w 2020 r., z największym udziałem segmentu kosmetyków do pielęgnacji osobistej (49,8 proc. całkowitej sprzedaży w branży), wyniosła 1,9 mld euro" - podano.

PARP zwróciła uwagę, że przedsiębiorcy z branży kosmetycznej "aktywnie poszukują nowych rozwiązań i rynków zbytu", a także pracują nad wdrożeniem nowych pomysłów. "Wielu z nich wzięło udział w konkursach finansowanych z Funduszy Europejskich, organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), które są dedykowane mikro, małym i średnim firmom" - wskazano.

"Eksport kosmetyków z Polski w latach 2017-2020 wzrósł o 39,8 proc. z poziomu 2,7 mld euro w 2016 r. do 3,8 mld euro w 2020 r., a import odpowiednio o 30,2 proc. z 2,1 mld euro do 2,7 mld euro. Wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich miało tutaj niebagatelne znaczenie" - oceniła, powołując się na dane z raportu PKO Banku Polskiego, Izabela Fiszer, zastępca dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP. "Polscy przedsiębiorcy z branży kosmetycznej chętnie brali udział w konkursach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki pozyskanym środkom wiele marek udało się również wypromować na rynkach zagranicznych, a ich rozpoznawalność wzrosła, tym samym, podnosząc przychody z eksportu" - dodała.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to państwowa osoba prawna podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.

