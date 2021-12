PARP: Polska największym beneficjentem Funduszy Norweskich

Polska jest największym beneficjentem Funduszy Norweskich, dzięki nim polskie firmy rozwijają innowacyjne projekty, np. z dziedziny ochrony środowiska czy ułatwiania funkcjonowania osobom z wrażliwych grup społecznych - poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP przypomina, że Norweski Mechanizm Finansowy to bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana przez Norwegię państwom, które dołączyły do Unii Europejskiej (UE) od 2004 r. Dzięki oferowanemu wsparciu Norwegia ma dostęp do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie należy do wspólnoty. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii i produktów. Pomoc jest dedykowana mikro, małym i średnim firmom działającym i realizującym projekty na terenie naszego kraju. Polska jest największym beneficjentem Funduszy Norweskich.

Jak podała PARP, jednym z beneficjentów Funduszy Norweskich jest Fundacja Rozwoju Warmii i Mazury, która otrzymała niemal 300 tys. euro dofinansowania. Organizacja stworzy Ponadpokoleniowe Centrum Rehabilitacyjno-Dydaktyczne oferujące wsparcie psychologiczne oraz działania dydaktyczne przeznaczone przede wszystkim dla dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi, psychicznymi oraz dysfunkcjami integracji sensorycznej. Projekt zawiera również elementy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród osób starszych.

Agencja poinformowała, iż wsparcie otrzymała również Klinika Krojanty, która leczy pacjentów ze schorzeniami układu ruchu i skupia się przede wszystkim na osobach starszych cierpiących na ostre bóle pleców, stawów i migreny. Dofinansowanie z Funduszy Norweskich, warte ponad 340 tys. euro, zostanie przeznaczone na opracowanie i wdrożenie usługi kompleksowej terapii grupowej ukierunkowanej na poprawę stanu zdrowia pacjentów geriatrycznych. Klinika zakupi nowoczesne urządzenia, które usprawnią leczenie.

Z kolei firma ABERIT, dzięki wsparciu finansowemu z Norwegii, które wynosi ponad 771 tys. euro, stworzy technologie oraz urządzenia do leczenia pszczół. Przedsiębiorstwo zbuduje system podgrzewania ula, który będzie bazował na świetle naturalnym i pozwoli zniszczyć w sposób bezinwazyjny bytujące w ulu roztocza. Dodatkowo ABERIT zastosuje innowacyjne rozwiązania grzewcze, które umożliwią zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w firmie.

PARP wskazała, że innym beneficjentem jest KBA Automatic, firma świadcząca usługi w branży automatyki przemysłowej. Blisko 300 tys. euro dofinansowania pomoże przedsiębiorstwu, wdrożyć usługi programowania zrobotyzowanych linii produkcyjnych dla przedsiębiorstw rozwijających się kierunku przemysłu 4.0 z wykorzystaniem robotów i maszyn nowej generacji, które zoptymalizują procesy zautomatyzowane w tych firmach.

Według Agencji, norweski darczyńca przewidział również środki dla firm, w których kobiety są właścicielkami lub mają decydujący głos w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dzięki temu firma RECELLO wdroży nową na polskim rynku usługę recyklingu odpadów z produkcji włóknin, na którą otrzymała prawie 164 tys. euro wsparcia. Jej zastosowanie umożliwi nawrót technologiczny surowca w firmach produkujących artykuły higieniczne, zapobiegając tym samym powstawaniu odpadów. Dodatkowo, innowacyjna usługa recyklingu poprzez rozwłóknianie oparta zostanie o zasilenie energetyczne z ogniw fotowoltaicznych, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery o 38,37 tony rocznie. W początkowym okresie oferta skierowana będzie przede wszystkim do podmiotów polskich, a w dalszej kolejności podjęte będą kontakty z potencjalnymi odbiorcami z nieodległych rynków europejskich.

Jak podano w informacji PARP, beneficjentem "małego grantu" dla przedsiębiorczych kobiet została również firma Lifebite, która otrzymane fundusze w wysokości ponad 120 tys. euro, przeznaczy na opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej starania o ciążę oraz profilaktykę niepłodności. Twórcy aplikacji zamierzają zaangażować ekspertów z dziedziny płodności w bieżące doradzanie użytkowniczkom i ustalanie z nimi planu postępowania czy leczenia.

