PARP: ponad 234 mln zł dla 1,4 tys. przedsiębiorców poszkodowany przez pandemię

Ponad 1, 4 tys. przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii otrzyma ponad 234 mln zł w ramach projektu "Dotacje na kapitał obrotowy" - poinformowała PARP. Bezzwrotne wsparcie będą mogły przeznaczyć np. na opłacenie prądu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła ostatnią listę firm, które otrzymają bezzwrotną pomoc w ramach naboru "Dotacje na kapitał obrotowy" na sfinansowanie bieżących potrzeb, jak opłacenie prądu, gazu, zakup paliwa czy najem powierzchni.

"Tym razem na wsparcie z funduszy Unii Europejskiej może liczyć 1 407 przedsiębiorstw, które na skutek pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji finansowej" - wskazała PARP w poniedziałkowym komunikacie. Wnioski firm, które znalazły się na ósmej liście opiewają na kwotę ponad 234 mln zł - dodano.

W czasie trwania naboru - od 15 czerwca do 31 lipca br. - Agencja rozpatrzyła pozytywnie 6 260 wniosków. Dofinansowanie przyznane w ramach "Dotacji na kapitał obrotowy" wyniesie ponad 1,1 mld zł.

"Zależy nam na rozwoju przedsiębiorczości i utrzymaniu miejsc pracy, dlatego wielkość dotacji wynika z liczby zatrudnionych w firmie" - wskazała cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Zaznaczyła, że restart polskiej gospodarki "jest łatwiejszy, bo fundusze europejskie uzupełniają kompleksowe działania pomocowe polskiego rządu".

"Ten projekt miał pomóc średnim przedsiębiorcom otrząsnąć się z pierwszego szoku, dać wsparcie w uporaniu się z tymi podstawowymi zobowiązaniami i przekonanie, że nie zostali ze swoimi problemami sami" - wyjaśnił zastępca prezesa w PARP Mikołaj Różycki.

Firmy w konkursie mogły składać wnioski na maksymalną kwotę ok. 430 tys., co było uzależnione m.in. od wielkości firmy przejawiającej się w liczbie zatrudnianych pracowników. Średnia kwota wnioskowana przez firmy to, jak podała PARP, 182,5 tys. zł.

Pieniądze na dotacje na kapitał obrotowy pochodzą z dwóch programów unijnych. "Przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mogli się ubiegać o wsparcie z Programu Polska Wschodnia" - czytamy. Otrzyma je 1 317 firm z tego regionu. Z kolei dla firm z pozostałych 11 województw (4 943 pozytywnie ocenionych wniosków) przeznaczone były fundusze z Programu Inteligentny Rozwój.