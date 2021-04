PARP: prawie 7,5 mln zł z funduszy europejskich na innowacje dla MŚP

Prawie 7,5 mln zł z funduszy europejskich trafi na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w konkursie „Bony na innowacje dla MŚP” - poinformowała w poniedziałek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

"Bony na innowacje dla MŚP" to seria konkursów prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od sierpnia 2015 r. do grudnia 2020 r.

Napisano, że nabory do konkursu podzielone są na dwa etapy. Pierwszy z nich - usługowy - umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. "Pomyślne ukończenie tego etapu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną w ramach drugiego etapu - inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie.

Równolegle - jak zaznaczono - trwają konkursy na dofinansowanie projektów, które realizują rządowy program Dostępność Plus. W tym wypadku - jak napisano - szanse na dofinansowanie miały innowacje produktowe, które ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami ograniczeń, w tym np. seniorów, osób niepełnosprawnych czy dużych rodzin.

Wskazano, że w drugim etapie konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" (inwestycyjnym ogólnym) złożono łącznie 32 wnioski na kwotę niemal 13,5 mln zł. 17 spośród nich rekomendowano do przyznania dofinansowania - 3 pochodziły z województwa mazowieckiego, 14 zaś z pozostałych województw. Do wnioskodawców, którzy pomyślnie przeszli ten etap, trafi łącznie ponad 7 mln. zł.

Napisano, że przedsiębiorcy mogli ubiegać się o dofinansowanie także w równolegle prowadzonym konkursie Dostępność Plus. Z tym poddziałaniu złożono 2 wnioski o dofinansowanie na ponad 710 tys. zł. Do otrzymania dotacji w kwocie 400 tyś. zł rekomendowano jeden z nich. +"Bony na innowacje dla MŚP" cieszą się przede wszystkim zainteresowaniem różnorodnych firm produkcyjnych. Tak było i tym razem, bo wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie znalazły się branże reprezentowane przez takie PKD jak: produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, czy kilkunastu innych specyficznych PKD dotyczących właśnie produkcji+ - mówi Anna Forin, dyrektor departamentu usług proinnowacyjnych w PARP.

Wskazano, że jednym z obowiązkowych kryteriów udziału w konkursie jest wpisywanie się projektów w rozwój kluczowych obszarów gospodarki, określonych w katalogu tzw. inteligentnych specjalizacji. Koncepcja krajowych inteligentnych specjalizacji polega na określeniu (przez administrację centralną) priorytetów gospodarczych ważnych dla rozwoju kraju. Napisano, że obecnie przodują B+R, innowacje oraz inwestycje, które sprzyjają zwiększeniu konkurencyjności firm na rynkach zagranicznych.

Napisano, że wśród najczęściej występujących w projektach krajowych inteligentnych specjalizacji znalazły się: KIS 2 (Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego), KIS 1 (Zdrowe społeczeństwo), KIS 5 (Inteligentne i energooszczędne budownictwo), KIS 12 (Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych) czy KIS 8 (Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty). Co pokazuje, że mikro i małe firmy mają różnorodne pomysły na innowacyjne produkty, które wdrażają na rynek.

W konkursie usługowym - jak napisano - przedsiębiorcy musieli wnieść wkład własny w wysokości zaledwie 15 proc. kosztów projektu. Maksymalne wsparcie na jakie mogli liczyć to 340 tys. zł., a całkowita wartość projektu, nie mogła przekroczyć 400 tys. zł. Wskazano, że konkursach inwestycyjnych wymagany był większy wkład własny; co najmniej 30 proc. wartości projektu w zależności od wielkości firmy oraz miejsca wdrożenia innowacji. Ale - jak zaznaczono - przedsiębiorcy mogli też liczyć na większe dofinansowanie - do 560 tys. zł. Na tym etapie całkowity koszt projektu musiał się zamknąć w kwocie 800 tys. zł.

