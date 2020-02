PARP: rusza konkurs dla firm "Go to Brand”

Mikro, małe i średnie firmy, z wyłączeniem tych z Mazowieckiego, mogą starać się o dofinansowanie promocji swoich marek na nowych rynkach zagranicznych. Nabór wniosków w 6. edycji konkursu „Go to Brand” potrwa do 11 marca br. - podała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W komunikacie PARP poinformowała, że wnioski można składać od wtorku 11 lutego. Do konkursu mogą się zgłaszać mikro, małe i średnie firmy działające w Polsce, z wyłączeniem tych z województwa mazowieckiego. W budżecie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na ten cel przeznaczono w sumie 300 mln zł.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które mają promować marki produktowe (wyroby, usługi), mieszczące się w tzw. Branżowych Programach Promocji, określonych przez Ministerstwo Rozwoju. Dotyczą one szczególnie sektorów: biotechnologii i farmaceutyków, budownictwa, części samochodowych i lotniczych, maszyn i urządzeń, mody i kosmetyków, IT/ICT, jachtów i łodzi rekreacyjnych, żywności, sprzętu medycznego, mebli oraz usług prozdrowotnych.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 425 tys. 670 zł, przy łącznej wartości projektu do 1 mln zł (wartość kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny wynosi minimum 15 proc. Wnioski można składać online do 11 marca 2020 r. do godz. 16.

Agencja podkreśliła, że dzięki konkursowi "Go to Brand" marki mogą być bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych, na czym zyskuje również wizerunek polskiej gospodarki. Dodano, że przedsiębiorstwa mogą też starać się o sfinansowanie udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych dodatkowych działaniach promocyjnych, a także o finansowanie kosztów usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej.

"Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie wszystkie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. +Go to Brand+ kierowany jest do firm z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym, w praktyce obejmuje więc wiele z polskich MŚP. Do tej pory poddziałanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców, o czym świadczy liczba sięgająca blisko 3 400 wniosków" - podkreśliła, cytowana w komunikacie, zastępca dyrektora Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP Aneta Brzuzy.