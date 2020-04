PARP: samorządowcy będą się szkolić w projektowaniu usług dla przedsiębiorców

Samorządowcy z sześciu urzędów z całej Polski będą mogli zdobyć wiedzę w zakresie projektowania innowacyjnych usług lub programów dla firm w ramach programu gov_LAB - poinformowała w poniedziałek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości .

Jak wyjaśnił cytowany w komunikacie Paweł Chaber z PARP, gov_LAB to jest jeden z niewielu programów, zaprojektowanych dla JST. "Nie oferujemy środków finansowych, ale uczymy tworzyć innowacje" - powiedział. Dodał, że celem programu jest jak najlepsze dopasowanie oferty urzędów do potrzeb przedsiębiorców.

Pomoc udzielana jest w formie finansowania kosztów usług doradczych oraz szkoleniowych. "Pomysłodawcy programu chcą przybliżyć metodę projektowania usług skierowanych do lokalnego biznesu poprzez metodologię service design oraz design thinking dopasowaną do potrzeb instytucji publicznych" - czytamy.

W ramach tegorocznego naboru do programu złożono 16 wniosków; 10 spełniało kryteria, a wsparcie otrzyma 6 z nich - wyjaśniono. Są to m.in. Starostwo Powiatowe w Iławie za stworzenie interdyscyplinarnego zespołu doradczego do kompleksowej obsługi przedsiębiorców i inwestorów na terenie powiatu); Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (wsparcie udziału przedsiębiorców (MŚP) z województwa w międzynarodowych łańcuchach wartości); Urząd Miasta Włocławek (wzmocnienie potencjału włocławskich przedsiębiorców; stworzenie usług oferowanych przez Urząd Miasta Włocławek i WCB).

Do programu zakwalifikowały się też Urząd Gminy Kielce, Urząd Gminy w Markach i Urząd Miasta Kobyłka.

Każda edycja programu, jak wyjaśniono, trwa ok. 4 miesięcy. "Staramy się zmienić podejście pracowników urzędów do obsługiwanych przedsiębiorców, którzy powinni być postrzegani jak klienci tych instytucji" - wskazał Chaber.