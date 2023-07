PARP: środki z UE poprawią konkurencyjność branży turystycznej

Pieniądze z funduszy europejskich przyczynią się do poprawy konkurencyjności branży turystycznej w Polsce i zwiększą jej odporność na potencjalne kryzysy - wynika z informacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Agencja uruchomi konkursy skierowane m.in. do małych i średnich firm z sektora.

Jak napisano w opublikowanej we wtorek informacji, jeszcze w tym roku PARP planuje uruchomić dwa konkursy, w których będą mogli uczestniczyć przedsiębiorcy z branży turystycznej. Pierwszy to "Zrównoważona turystyka" - konkurs finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Jego celem - jak wskazano - "jest działanie na rzecz rozwoju turystyki makroregionalnej, z wykorzystaniem potencjału wielokulturowego dziedzictwa i unikalnych zasobów przyrodniczych".

Budżet konkursu to 630 mln zł, a ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zdecydują się np. na "modernizację lub budowę obiektów lub przestrzeni stanowiących element zintegrowanego produktu turystycznego (...) lub budowę infrastruktury ułatwiającej dostęp do ww. miejsc". Wyjaśniono, że chodzi m.in. o udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, zagospodarowanie terenu z poszanowaniem standardów ochrony zieleni czy np. poprawę komunikacji do atrakcji turystycznych.

"Wynikiem działań objętych wsparciem ma być stworzenie ponadregionalnych produktów (szlaków) turystycznych na bazie walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych. Wsparcie przyczyni się do rozwoju ruchu turystycznego w mniej znanych destynacjach Polski Wschodniej, o wysokim potencjale i pozwoli na oferowanie zróżnicowanych form turystyki" - napisano. Nabór do konkursu będzie prowadzony od 12 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Drugi konkurs, który - jak wskazano0 - w najbliższym czasie ogłosi PARP, to konkurs HoReCa realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W naborze będą mogły wziąć udział podmioty wspierające rozwój przedsiębiorczości w zakresie działalności badawczej, rozwojowej lub innowacyjnej.

"Wyłonionych zostanie pięciu operatorów regionalnych odpowiedzialnych za udzielanie, na drodze konkursowej, wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności prowadzonej w branżach HoReCa, turystyka lub kultura" - napisano. Zaznaczono, że celem działania m.in. jest zwiększenie odporności na wypadek kolejnych kryzysów, takich jak np. pandemia.

PARP wskazała, że sektor turystyczny był jednym z najmocniej dotkniętych przez wybuch pandemii wirusa COVID-19. Napisano, że w związku z ograniczeniami zarówno firmy świadczące usługi hotelarskie, jak i gastronomiczne znalazły się w bardzo trudnej sytuacji - większość musiała zawiesić swoją działalność. Mimo obserwowanego w 2022 roku ożywienia branża wciąż nie osiągnęła wyników sprzed pandemii.

Powołując się na dane GUS napisano, że z turystycznych obiektów noclegowych w 2022 r. skorzystało 34,2 mln gości i wobec 2021 r. było to odpowiednio o 54,3 proc. więcej. Największa liczba turystów przebywała w obiektach noclegowych w województwie mazowieckim - 5,9 mln, następnie w małopolskim - 5,2 mln oraz po ponad 3 mln w województwach: dolnośląskim (3,7 mln), zachodniopomorskim i pomorskim (po 3,3 mln). W porównaniu z 2021 r. wzrost liczby turystów korzystających z bazy noclegowej odnotowano we wszystkich regionach.

Agencja wskazała, że sektor turystyki czekają zmiany, które wynikają m.in. z trendów widocznych w społeczeństwie. Chodzi m.in. o demografię (starzenie się), rosnącą zamożność, rozwój cyfryzacji, w tym rozrastający się sektor e-usług związanych z turystyką. Jako przykład zmian w sektorze związanych z cyfryzacją podano funkcjonowanie takich portali jak booking.com czy Airbnb.com. Ponadto - jak wskazano - internet jest jednym z najważniejszych kanałów promocji sektora i motywowania przedsiębiorców do podnoszenia jakości usług, np. w obawie przed krytycznymi opiniami.

Przyznano, że problemem sektora turystki w Polsce i za granicą jest mała konkurencyjność zatrudnienia. Oferowane pensje są niskie wobec innych branż, a samo zatrudnienie często nie jest stabilne (m.in. ze względu na formę - umowy cywilnoprawne), co skutkuje dużą rotacją. Autorzy publikacji wskazali, że na rynku jest coraz mniej osób chętnych do pracy w tej branży, co wiąże się z koniecznością większej dbałości o pracowników jeśli chodzi np. o wynagrodzenia czy ogólną atmosferę pracy.

