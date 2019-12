PARP: w lutym nowy konkurs w programie Go to Brand

25 lutego ogłosimy nowy nabór dla przedsiębiorców do konkursu w ramach "Go to Brand" - zapowiedział we wtorek (10 grudnia) Michał Polański z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem programu jest wsparcie polskich marek, które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych.

Jak wyjaśnił Polański z departamentu wsparcia przedsiębiorczości PARP, w ramach projektu "Go to Brand", który realizuje jego Agencja, przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie "do organizacji samodzielnych stoisk na targach wystawienniczych, jak również innych działań, które są związane z promocją na rynkach międzynarodowych". PARP, jak dodał, może udzielić wsparcia do 428 tys. zł, przy czym wartość projektu nie może być większa niż 1 mln zł.

Program jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z 12 branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym: biotechnologii i farmaceutyki, budowy i wykańczania budowli, części samochodowych i lotniczych, maszyn i urządzeń, mody polskiej, IT/ICT, jachtów i łodzi, polskich specjalności żywnościowych, sprzętu medycznego, branży kosmetycznej, meblarskiej i usług prozdrowotnych.

"25 lutego ogłosimy nowy nabór wniosków do konkursu dla przedsiębiorców w ramach programu Go to Brand, który potrwa do 4 kwietnia" - wskazał podczas wtorkowej konferencji zorganizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Jak zaznaczył, dotąd program cieszy się największym zainteresowaniem przedsiębiorstw z branży IT/ICT, mody, kosmetyków; najmniejszą - z sektora biotechnologii i farmaceutyki.

Według Polańskiego nasi przedsiębiorcy uczestniczący w międzynarodowych targach najwięcej kontraktów podpisują z firmami europejskimi. "Ale coraz większym zainteresowaniem cieszą się też rynki Stany Zjednoczonych czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich" - ocenił.