PARP: więcej wniosków w konkursie „Internacjonalizacja MŚP”

Niemal dwukrotnie więcej wniosków niż w ubiegłym roku wpłynęło w pierwszej rundzie organizowanego przez PARP konkursu „Internacjonalizacja MŚP” w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. Przedsiębiorcy złożyli 55 wniosków na kwotę blisko 26 mln zł.

Weryfikacja wniosków już się rozpoczęła - poinformowała w środę w komunikacie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Chodzi o wsparcie z funduszy unijnych kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm ze wschodniej Polski. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 800 tys. zł, a budżet całego konkursu to 50 mln zł.

"W obliczu kryzysu staramy się jak najbardziej ułatwiać firmom funkcjonowanie i starania o uzyskanie unijnego wsparcia. Dlatego w tym roku w konkursie wprowadziliśmy nowość i znieśliśmy limit na koszty udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych. To mogło wpłynąć na tak duże zainteresowanie konkursem" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP Arkadiusz Dewódzki.

PARP ocenia, że w kryzysie polscy przedsiębiorcy szukają możliwości zaistnienia na rynkach zagranicznych. Dowodem na to jest większa w stosunku do ubiegłego roku liczba wniosków złożonych w konkursie, którego celem jest sfinansowanie ze środków unijnych kosztów wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. W zakończonej rundzie przedsiębiorcy złożyli ponad 50 wniosków na łączną kwotę 25,8 mln zł.

To o prawie 30 wniosków więcej niż w ubiegłym roku, kiedy to złożonych zostało 26 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 9,5 mln zł - informuje PARP.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty doradztwa i innych usług związanych z rozszerzeniem działalności za granicę. Pieniądze z konkursu można też przeznaczyć na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Warunkiem, który musiały spełnić firmy, by ubiegać się o finansowanie, była możliwość zaoferowania co najmniej jednego wyrobu lub usługi mającej potencjał do rozwoju na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Dofinansowanie projektu może sięgnąć 550 tys. zł w przypadku wybrania kierunku ekspansji na co najmniej jeden z rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii oraz do 800 tys. zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

"Internacjonalizacja MŚP" jest działaniem skierowanym do firm działających w makroregionie Polska Wschodnia, czyli na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Konkurs jest podzielony na dwie rundy. Pierwsza zakończyła się 28 maja, a nabór do drugiej rozpocznie się 4 sierpnia i potrwa do 7 września tego roku.