Pasławska: likwidacja jakiejkolwiek branży w czasie kryzysu jest działaniem antypolskim

Likwidacja jakiejkolwiek branży w czasie kryzysu jest po prostu działaniem antypolskim - oceniła we wtorek wiceprezes PSL Urszula Pasławska, odnosząc się do procedowanej w Senacie noweli o ochronie zwierząt, która zakazuje m.in. hodowli ich na futra.

W tym tygodniu senackie komisje - ustawodawcza i rolnictwa - mają się zająć nowelą o ochronie zwierząt, która wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra oraz ograniczenia w uboju rytualnym - ma on być możliwy tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Wiceprezes PSL, posłanka klubu PSL-Kukiz15 Urszula Pasławska zapytana we wtorek w radiu TOK FM o kwestię nowelizacji oraz o to, "jakie będą losy paktu senackiego, czyli opozycyjnego przymierza +wszyscy przeciwko PiS-owi+", zaznaczyła, że "w opozycji nie ma na pewno formalnej koalicji".

"Będziemy namawiać do naszych poprawek, które są rozsądne, merytoryczne. Wydaje się, że tutaj nie powinno być aż takich wielkich wątpliwości, bo kwestie dotyczące dobrostanu zwierząt są dla nas oczywiste. Jak wskazała, poprawki PSL dotyczą m.in. kwestii czipowania oraz sterylizacji bezdomnych zwierząt.

"Natomiast likwidacja jakiejkolwiek branży w czasie kryzysu jest po prostu działaniem antypolskim. Pozbywamy się ogromnych rynków - 350 tys. gospodarstw byłoby zagrożone likwidacją. Myślę, że żaden polityk nie powinien się pod czymś takim podpisać" - powiedziała Pasławska.

Dodała, że "ta ustawa po prostu jest zła i głupia i nie można jej bronić w tej formie, w której została przekazana do Senatu". "Czym innym jest kwestia dobrostanu zwierząt, a czym innym jest likwidacja branży. Tylko cztery kraje w Europie maja ograniczenia co do uboju rytualnego, uboju religijnego. Myślę, że postulat wylania dziecka z kąpielą, czyli wyrzucenia całej tej branży - poważnej części gospodarki - do kosza, po prostu jest nieroztropny" - oceniła wiceprezes PSL.

W jej ocenie nowelizacja "jest nieprzygotowana, nie ma żadnych faktycznych ocen skutków regulacji, nie została przemyślana i nie zabezpieczono w niej właściwego vacatio legis".

Według harmonogramu 13 października o godz. 9 Senat ma wznowić przerwane w ubiegłym tygodniu posiedzenie. Senatorowie będą rozpatrywać nowelę ustawy o ochronie zwierząt oraz zgłoszone podczas prac w komisjach poprawki.

Podczas wrześniowego posiedzenia komisji rolnictwa senatorowie PiS zapowiedzieli poprawki do noweli ustawy o ochronie zwierząt, w tym dotyczące usunięcia ograniczenia uboju rytualnego. Senatorowie z komisji ustawodawczej zapowiedzieli poprawki dotyczące m.in. odszkodowań dla branży futrzarskiej i mięsnej.

Nowela została uchwalona przez Sejm 18 września.