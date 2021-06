Patkowski: koszt wzrostu kwoty wolnej od podatku w ramach Polskiego Ładu to 22 mld zł rocznie

Zaproponowany w Polskim Ładzie wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł będzie kosztował cały sektor finansów publicznych 22 mld zł rocznie, z 11 mld zł to jest dla budżetu państwa - poinformował w piątek wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Wiceminister finansów był pytany w piątek w Polskim Radiu 24 o to, jaki będzie koszt dla budżetu wszystkich projektów zaproponowanych w ramach Polskiego Ładu.

"Z samego tytułu zwiększenia kwoty wolnej od podatku dla całego sektora to jest 22 mld zł, z czego 11 mld zł to jest dla budżetu państwa, plus 3 mld zł subwencji wyrównawczej, czy inwestycyjnej dla samorządu terytorialnego" - powiedział.

Jak dodał, "do tego pewnie 2 mld zł na program przedstawiany przez panią minister Maląg i panią minister Sochę, czyli dopłaty dla drugiego i kolejnego dziecka między 12 a 36 miesiącem życia". "No i ten program mieszkaniowy - to myślę też jest kwota ok. 2,5 mld zł rocznie. To są takie pierwsze szacunki" - tłumaczył.

Patkowski podkreślił, że Polski Ład zawiera szereg mniejszych projektów, które również będą finansowane z budżetu. "Natomiast to są takie trzy największe projekty, których koszt oczywiście poniesie budżet Państwa" - powiedział.

Jak dodał, "do tego dochodzi program, który zapowiedział premier Morawiecki w środę, czyli szereg ulg dla małych i mikro przedsiębiorstw, tzw. pakiet Morawieckiego, który będzie kosztował dodatkowo 4 mld zł". "Te 4 mld zł to są pieniądze, które pozostaną w kieszeniach przedsiębiorców" - wskazał.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę 10 kluczowych obszarów zmian w ramach Polskiego Ładu, które zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych 100 dni.

10 projektów na 100 dni to: 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich; emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł; zniesienie limitów do lekarzy specjalistów; harmonogram zwiększenia wydatków na służbę zdrowia do 7 proc. PKB; mieszkanie bez wkładu własnego; dom bez formalności do 70 m kw.; Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wspierający wychowanie dzieci; program inwestycji strategicznych, który ma wspierać rozwój wspólnot lokalnych oraz dużych inwestycji w miastach; wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników; Małe Centra Nauki Kopernik w Polsce, które ułatwią dostęp do możliwości edukacyjnych w powiatach.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński w środę na spotkaniu prasowym on-line mówił o podatkowym wsparciu ekspansji i rozwoju firm w programie Polski Ład.

"Proponujemy pakiet nowych ulg. Będą ulgi wspierające wejście polskich firm na giełdę, będą też ulgi na inwestowanie przez fundusze venture capital i zwolnienie podatkowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych. Dzięki temu przestaniemy tracić kapitał na rzecz innych krajów, gdzie takie preferencje akurat już funkcjonują" - tłumaczył w środę szef MF.

Jak przekazał, wprowadzona ma też być ulga dla przedsiębiorstw, które zdecydują się na ratowanie firm w słabej kondycji, oraz podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu.

