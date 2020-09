Patkowski o budżecie: po sierpniu 13,3 mld zł deficytu

Po sierpniu br. budżet państwa miał 13,3 mld zł deficytu, o 3 mld zł mniej niż po lipcu - poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski. Jego zdaniem dane świadczą o dalszej stabilizacji aktywności gospodarczej w Polsce.

- Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu za ubiegły miesiąc pokazują dalszą stabilizację aktywności gospodarczej w Polsce - ocenił Patkowski.



Z danych resortu finansów wynika, że w okresie od stycznia do końca sierpnia 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 6,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń - sierpień 2019 r. o ok. 7,8 mld zł.



- Deficyt budżetu państwa za okres styczeń - sierpień 2020 r. wyniósł 13,3 mld zł i był niższy od deficytu notowanego na koniec lipca o 3 mld zł - zauważył wiceminister.



Według szacunków MF dochody z VAT w sierpniu wyniosły 17,8 mld zł i były wyższe o ok. 2,8 mld zł, tj. 19 proc. w stosunku do sierpnia 2019 r. Patkowski zaznaczył, że po spadkach w okresie marzec-czerwiec mamy do czynienia z drugim, po lipcu, wzrostem wpływów z VAT w ujęciu rocznym.



- Częściowo dobra dynamika w podatku VAT może wynikać z dobrej realizacji zwrotów VAT, kiedy to w okresie zamrożenia gospodarki staraliśmy się zwiększyć płynność przedsiębiorstw - tłumaczy Patkowski.



Wskazał, że w okresie styczeń-sierpień 2020 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 115,1 mld zł i było niższe o ok. 3,7 mld zł (tj. 3,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - sierpień 2019 r.



Dochody budżetu państwa z PIT w sierpniu br. były niższe o ok. 0,2 mld zł, tj. o 2,9 proc. r/r. W okresie styczeń-sierpień 2020 r. wykonanie dochodów z podatku PIT wyniosło ok. 39,6 mld zł i było niższe o ok. 2,6 mld zł (tj. 6,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - sierpień 2019 r.



- Wpływ na wykonanie PIT w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. miały z jednej strony skutki dla gospodarki wywołane zagrożeniem epidemią, z drugiej zaś przesunięte terminy wpłaty zaliczek przez płatników na podatek od wynagrodzeń. Wpływy były również uwarunkowane wprowadzeniem reform w 2019 roku mających na celu poprawienie sytuacji dochodowej podatnika, tj. ulgą dla młodych, niższą stawką podatkową oraz podniesieniem kosztów uzyskania przychodów dla pracowników - wyjaśnia wiceminister.



W okresie styczeń - sierpień 2020 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 27,8 mld zł i było niższe o ok. 0,2 mld zł (tj. 0,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - sierpień 2019 r.



Natomiast dochody z podatku akcyzowego w sierpniu br. zostały zrealizowane w wysokości 6,5 mld zł, tj. na poziomie wyższym o ok. 0,4 mld zł, tj. o 6,6 proc. r/r od dochodów z sierpnia 2019 r. W okresie styczeń-sierpień 2020 r. wykonanie dochodów z akcyzy jest o 1,6 mld zł. (tj. 3,4 proc.) niższe niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym - dodano.