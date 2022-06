Patkowski: w ciągu kilku dni program wsparcia dla ogrzewających domy węglem

Chcemy dać Polakom jak najszybciej poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o możliwość zakupu węgla na okres grzewczy; to perspektywa kilku dni - powiedział we wtorek wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji zapowiedział działania związane z przeciwdziałaniem wysokimi cenom węgla. Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Müller, podczas wtorkowych obrad Rady Ministrów dyskutowana będzie kwestia wysokich cen węgla oraz zakresu działań, które trzeba podjąć, by temu przeciwdziałać.

We wtorek w Polsat News wiceszef MF stwierdził, że rząd chce dać Polakom jak najszybciej poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o możliwość zakupu węgla na okres grzewczy. Doprecyzował, że program wsparcia ogrzewających domy węglem będzie ogłoszony w ciągu kilku dni i że będzie mowa o kwocie "bliżej 1000 zł za tonę".

- Zakres działań potem definiuje projekt. Jak już będę podjęte decyzje, projekt będzie szybko do napisania i szybko przeprocedowany. Najważniejsze, by kierownictwo polityczne rządu i PiS podjęło działania co do kierunku. Chociaż kierunek jest oczywisty: zapewnienie Polkom możliwie taniego węgla na sezon grzewczy w tych warunkach wojennych - powiedział Patkowski.

