Patkowski: zmiany w regule wydatkowej dotyczą jedynie 2022 r. i nie wpływają na przestrzeń wydatkową w 2023 r.

Zmiany w regule wydatkowej, zapisane w nowelizacji ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, dotyczą wyłącznie 2022 r. i nie wpływają na przestrzeń wydatkową w 2023 r. – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski w komentarzu nadesłanym PAP.

W środę Sejm uchwali ustawę o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska. W ustawie znalazły się przepisy, mające na celu wyłączenie z limitu wydatków objętych stabilizującą regułą wydatkową środków, jakie zostały w 2022 r. przeznaczone na działania mające na celu obniżenie cen energii oraz zakupy gazu.

"Ustawa dotyczy jedynie w 2022 r. i w żadnym stopniu nie wpływa na przestrzeń wydatkową w 2023 r. Oznacza to zawężenie rozwiązania wprowadzonego w ustawie o mrożeniu cen energii, pozwalającego na nieograniczanie limitem wynikającym z reguły wydatkowej dodatkowych wydatków w latach 2022-23. Podejście takie jest spójne z deklaracjami premiera dot. ograniczenia wydatków w roku 2023" - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski w komentarzu nadesłanym PAP.

Zwrócił także uwagę, że nawet w odniesieniu do roku 2022 zmiany zapisane w ustawie dotyczą wyłącznie wydatków, "będących konsekwencją bezprecedensowych zagrożeń makroekonomicznych (wysoka inflacja) i geopolitycznych (agresja rosyjska na Ukrainę)". Wiceminister Patkowski przypomniał, że koszt tych działań ponoszonych przez podmioty objęte limitem stabilizującej reguły wydatkowej szacowane są na ok. 1 proc. PKB, a więc (ok. 30 mld zł, i tylko w roku 2022.

"Kategorie dodatkowych wydatków objętych tym rozwiązaniem są precyzyjnie wskazane w ustawie i obejmują dodatkowe działania nakierowane na wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wsparcie świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, jak również finansowanie sił zbrojnych. Procedowana ustawa nie stwarza żadnej podstawy do realizacji dodatkowych wydatków, a jedynie rozstrzyga sposób ich traktowania w sprawozdawczości budżetowej" - powiedział Piotr Patkowski.

Stwierdził, że takie podejście zostało uzgodnione z Komisją Europejską.

"Spotkało się ze zrozumieniem Komisji w kontekście nowych wyzwań oraz faktu, że limit wydatków w ustawie budżetowej na rok 2022 został ustalony w oparciu o cel inflacyjny NBP (2,5 proc.), znacznie odbiegający od poziomu inflacji" - dodał wiceminister finansów.

Przypomniał także, że takie rozwiązanie jest zgodne z zaleceniami Rady Unii Europejskiej na 2022 r.

"Rada zaleca zachowanie elastyczności pozwalającej na dostosowanie polityki fiskalnej do szybko zmieniających się okoliczności, w szczególności w celu wsparcia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw narażonych na podwyżki cen energii oraz zmniejszania wpływu wojny w Ukrainie. Jednocześnie jest ono zgodnie z kamieniem milowym KPO dotyczącym stabilizującej reguły wydatkowej" - powiedział Piotr Patkowski.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl