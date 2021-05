Patron Polski św. Stanisław na znaczku Poczty Polskiej - od 8 maja

W sobotę Poczta Polska wprowadzi do obiegu czwarty znaczek z serii "Patroni Polski". Tegoroczna emisja upamiętnia postać świętego biskupa męczennika – Stanisława ze Szczepanowa - poinformowała w piątek PAP spółka. Wartość znaczka to 3,30 zł, a jego nakład wynosi 120 tys. sztuk.

Jak wyjaśniono, "autor projektu Bożydar Grozdew przedstawił na znaczku podobiznę świętego Stanisława ze Szczepanowa oraz roślinny motyw ozdobny z orłem w koronie".

Poczta Polska przekazała, że oprócz znaczka ukazującego postać św. Stanisława, wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę Pierwszego Dnia Obiegu. Przedstawia ona sadzawkę w Sanktuarium Męczeństwa św. Stanisława na Skałce.

"Wszyscy wiedzą, że św. Stanisław Biskup jest patronem Polski, ale niewielu dobrze zna jego postać i działalność, a jeszcze mniej zna przyczyny jego zatargu z królem i w efekcie męczeńskiej śmierci. Właśnie dlatego Poczta Polska swoim najnowszym znaczkiem chce skłonić do bliższego poznania tego niezłomnego w wierze i czynach człowieka" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes zarządu Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

Poczta Polska przypomniała, że biskup Stanisław został zamordowany przez króla Bolesława II Szczodrego 11 kwietnia 1079 r. w trakcie odprawiania mszy św.

Jak zaznaczono, "święty Stanisław ze Szczepanowa pochodził z głęboko wierzącej rodziny". "Mając około 25 lat przyjął święcenia kapłańskie. Prowadził szkołę katedralną, bibliotekę i głosił kazania. Już wtedy zwrócił uwagę księcia Bolesława II Szczodrego, późniejszego króla, który wkrótce mianował go biskupem. Początkowo Stanisław doradzał Bolesławowi w sprawach państwowych, był świadkiem jego koronacji na króla Polski, jednak po licznych wojnach i utarczkach o ziemię obydwaj popadli w konflikt. Biskup Stanisław napominał go z ambony, a król w odwecie nazywał go zdrajcą, co tylko zaostrzyło konflikt" - czytamy w przesłanej informacji.

"Za mord na biskupie, Bolesław utracił koronę, a lud odwrócił się od niego. Rzym pozbawił polskiego króla tytułu chrześcijańskiego władcy" - napisano w informacji.

Przypomniano, że "szczątki biskupa pochowano w kościele na Skałce, a po 10 latach w uroczystej procesji przeniesiono do katedry na Wawelu". "Święty traktowany jest jako patron zjednoczenia rozbitej i skłóconej Polski Piastów. Przez wieki był symbolem oporu wobec tyranii" - podkreślono.

Spółka przekazała, że jest to już czwarte wydawnictwo z serii "Patroni Polski". W 2018 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy z podobizną św. Stanisława Kostki, a w roku 2019 walor upamiętniający św. Wojciecha. W 2020 r. ukazał znaczek z podobizną św. Andrzeja Boboli.

