Patryk Jaki: PO, to jest po prostu partia onuc rosyjskich

Platforma Obywatelska, to jest po prostu partia onuc rosyjskich - powiedział w środę europoseł Patryk Jaki, członek Solidarnej Polski, komentując wtorkowy wpis na Twitterze europosła KO, b. szefa MSZ, Radosława Sikorskiego.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W poniedziałek wyciek gazu z dwóch gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim rozpoznał myśliwiec F-16 duńskich sił powietrznych. Do wycieków doszło w jednym miejscu w gazociągu Nord Stream 2 na południowy wschód od Bornholmu oraz w dwóch miejscach w gazociągu Nord Stream 1 na północny wschód od Bornholmu. Stacja pomiarowa szwedzkiej Narodowej Sieci Sejsmologicznej (SNSN) zarejestrowała w poniedziałek dwie silne podwodne eksplozje na obszarach, gdzie stwierdzono wycieki.

We wtorek odniósł się do tego były szef MSZ, europoseł Radosław Sikorski (KO). "Thank you, USA." - napisał na Twitterze zamieszczając zdjęcie gazu wydobywającego się na powierzchnię Bałtyku.

W środę Jaki na konferencji prasowej w resorcie sprawiedliwości podkreślił, że "Polska od samego początku bardzo mocno angażuje się jasno po stronie Ukrainy, po stronie napadniętego, a nie po stronie Rosji". "Ale nie po raz pierwszy są od tego odstępstwa w postaci ważnych polityków opozycji, w tym wypadku Radosława Sikorskiego" - zaznaczył europoseł.

Według niego to co "Sikorski napisał wpisuje się w szereg działań PO, ale jednak przechodzi wszelkie granice wyobrażenia w sytuacji, w której dziś jesteśmy".

Jaki podkreślił, że w odniesieniu do Nord Stream "politycy PO twierdzili, dokładnie tak jak Rosja, że to jest projekt prywatny". "Właśnie Radosław Sikorski mówił, że Polska powinna do tego projektu dołączyć" - zaznaczył.

"Jednym słowem PO od samego początku do końca, PO - partia onuc. To co wczoraj Sikorski zrobił dokładnie wpisuje się w to wszystko, co PO robiła przez te wszystkie lata. Sugerowanie, że najważniejszy członek NATO zaatakował Nord Stream 2, to w czyim to jest interesie? Nikt tak nie kompromituje Polski, jak politycy PO" - mówił Jaki. Ocenił, że "to ogromny skandal".

Wcześniej Solidarna Polska zażądała od Platformy Obywatelskiej i jej lidera Donalda Tuska "co najmniej zawieszenia, jak nie wyrzucenia tego szkodnika, jakim jest Radosław Sikorski".

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z Jerzym Polaczkiem z PiS. Czy województwo straci wpływ na ważny port lotniczy?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl