Paweł Borys: będzie kompleksowy pakiet wspierający firmy i chroniący rynek pracy

Kompleksowy pakiet wspierający przedsiębiorców, chroniących rynek pracy i stymulujących wzrost gospodarczy przedstawi we wtorek premier Mateusz Morawiecki - powiedział w poniedziałek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Borys poinformował w TOK FM, że uczestniczy w pracach nad pakietem dla gospodarki, który ma zostać przedstawiony we wtorek. Wyjaśnił, że polskie instytucje rozwojowe w ramach PFR są częścią tego pakietu.

"My przede wszystkim koncentrujemy się na instrumentach, które mogą wspierać finansowanie dla sektora przedsiębiorstw, zwłaszcza dla małych i średnich firm" - powiedział.

Dodał, że pakiet przedstawi we wtorek premier Mateusz Morawiecki. "Ja bym go nazwał taką +gospodarczą bazooką+. Wydaje mi się, że będzie to dość kompleksowy pakiet propozycji rzeczywiście wspierających przede wszystkim przedsiębiorców, chroniących rynek pracy i stymulujących wzrost gospodarczy" - powiedział.

Zaznaczył, że część z tych informacji przedstawiła już minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Chodzi o to, aby małe i średnie firmy miały dostęp do kredytowania, aby mogły przesunąć składki na ubezpieczenie społeczne, aby mogły korzystać z tzw. postojowego.

Według Borysa trzeba wziąć pod uwagę, że sytuacja szybko się rozwija, a działania podjęte w ubiegłym tygodniu przez rząd dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego powodują daleko idące restrykcje w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

"Na pewno rządowi zależy, aby te instrumenty zaczęły funkcjonować możliwie szybko" - powiedział. Według niego, jeśli propozycje przedstawione przez rząd w tym tygodniu zostaną uchwalone w marcu, to te instrumenty będą dostępne w perspektywie najbliższych dwóch tygodni.

Szef PFR pytany, czy proponowane rozwiązania będą adresowane do różnych branż i osób prowadzących działalność gospodarczą, powiedział: "Wedle mojej wiedzy, to pakiet dość szeroko adresujący tę sytuację w gospodarce, nie tylko w odniesieniu do wybranych przedsiębiorstw".