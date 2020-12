Paweł Borys: mamy przestrzeń do działania nawet w przypadku trzeciej fali

Decydującym czynnikiem relatywnie mniejszej skali recesji, jest to, że w okresie pandemii - głównie za sprawą działań antykryzysowych rządu - nie doszło do wzrostu bezrobocia i upadłości firm. To wzmocniło zaufanie i spowodowało, że nie doszło do załamania konsumpcji - mówi w rozmowie z portalem WNP.PL Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tarcza Finansowa 2.0, zwłaszcza w części przeznaczonej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dedykowana jest około 40 branżom, które de facto już od marca mają duże problemy - mówi w rozmowie z WNP.PL Paweł Borys.

Oby nie doszło do trzeciej fali pandemii, ale to nie jest tak, że nie mamy już możliwości ruchu. Sytuacja finansów publicznych w 2020 roku będzie lepsza niż wcześniejsze prognozy - uważa szef PFR.

Jego zdaniem przyszły rok będzie już rokiem wzrostu gospodarczego. Borys przewiduje odbicie gospodarki – w przedziale 4-6 proc.