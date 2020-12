Paweł Borys: mamy przestrzeń nawet w przypadku trzeciej fali

Decydującym czynnikiem relatywnie mniejszej skali recesji, jest to, że w okresie pandemii - głównie za sprawą działań antykryzysowych rządu - nie doszło do wzrostu bezrobocia i upadłości firm. To wzmocniło zaufanie i spowodowało, że nie doszło do załamania konsumpcji - mówi w rozmowie z portalem WNP.PL Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

W przypadku mikroprzedsiębiorstw finansowanie jest bardzo podobne jak w pierwszej Tarczy Finansowej - mówimy o subwencji na zatrudnionego. Jedyną różnicą jest to, że zamiast trzech są dwa progi - 18 i 36 tys. zł w zależności od tego, czy przychody spadają o 30 czy 60 proc.W przypadku małych i średnich firm jest więcej zmian, bo mówimy o zupełnie nowej formie finansowania. W pierwszej tarczy kwoty subwencji zależały od obrotów i spadku przychodów. W obecnej będziemy natomiast pokrywali 70 proc. straty firm w okresie listopad-marzec. To zupełnie nowa forma finansowania - jeżeli firma rzeczywiście notuje co najmniej 30 proc. spadek przychodów (ten próg wynika zresztą z przepisów Unii Europejskiej), to PFR 70 proc. tej straty pokryje subwencją.- Rzeczywiście planujemy start tego procesu 15 stycznia, kiedy będzie można składać wnioski. W przypadku małych i średnich firm będą one mogły dotyczyć okresu od listopada do marca. Chcę też przypomnieć, że na te instrumenty wsparcia musimy jeszcze uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej, bo mamy przecież do czynienia z formą pomocy publicznej. Stosowne wnioski zostały już złożone, liczę, że taką zgodę otrzymamy jeszcze w grudniu.- To prawda, będziemy nadal prowadzili emisje obligacji na dotychczasowych zasadach. Zakładamy, że faktyczne koszty programu dla MŚP wyniosą około 8-10 mld zł, w przypadku dużych firm to będzie podobna kwota. Zakładamy zatem, że - w perspektywie drugiego kwartału - poziom emisji wyniesie około 20 mld zł.- Część z udzielanych zarówno w pierwszej jak i drugiej tarczy subwencji nie będzie podlegała umorzeniu. Będziemy wykupować te obligacje, a źródłem środków na ich wykup, będą właśnie spłaty tych subwencji. Przypomnę, że w takim przypadku przedsiębiorca będzie miał trzy lata na spłatę. Nie zapominajmy również, że ten program wsparcia to jest program rządowy, więc w przypadku, gdy pieniędzy na wykup będzie brakować, będą one wnoszone przez rząd.- Oby do tego nie doszło, ale to nie jest tak, że nie mamy już możliwości ruchu. Wydaje się, że sytuacja finansów publicznych w 2020 roku będzie jednak lepsza niż prognozy z drugiego kwartału. Poziom wykonania deficytu budżetu centralnego jest znacznie niższy niż oczekiwany, a to dzięki temu, że ta aktywność gospodarcza odbiła bardzo mocno po pierwszej fali pandemii, nie nastąpił też wzrost bezrobocia. Nie mieliśmy też do czynienia ze znaczącym wzrostem upadłości firm.Mamy zatem przestrzeń do działania. Ale też pamiętajmy – to, co w gospodarce spowodowała pandemia, wiąże się ze wcale niemałym kosztem dla finansów publicznych, który można szacować na 6-7 proc. PKB. Tym ważniejsze jest, żeby środki wypłacane w ramach wsparcia trafiały rzeczywiście do tych sektorów, do tych firm, które są rzeczywiście w najtrudniejszej sytuacji.- Złożyło się na to kilka przyczyn. Na pewno warte podkreślenia jest to, że działania antykryzysowe zostały podjęte szybko i były znaczące. Ważne też, było to, że zarówno w ramach tarczy finansowej jak i programów ZUS wsparcie było ukierunkowane na ochronę miejsc pracy. Szybkość i skala tych działań antykryzysowych była z pewnością istotnym czynnikiem.Na pewno pomogło nam też to, że polska gospodarka jest rzeczywiście zdywersyfikowana, chociaż z drugiej strony to samo możemy powiedzieć o gospodarce niemieckiej, a tam skala kryzysu była jednak dwukrotnie większa.- To jest pewien czynnik, który może wyjaśniać mniejsze spadki PKB w przypadku Polski. Tyle, że akurat nie w porównaniu z gospodarką niemiecką, bo mamy tu do czynienia z dość podobną strukturą gospodarek. Nie jest to decydujący czynnik, przynajmniej w tym przypadku. Ten czynnik należy oczywiście brać pod uwagę porównując polską gospodarkę z Włochami czy Hiszpanią, gdzie bardzo mocnym komponentem gospodarczym były usługi związane z turystyką, która ma w tych krajach ponad 10 proc. udziału w PKB.Ale są też gospodarki równie zdywersyfikowane jak nasza z relatywnie niewielkim udziałem sektora usługowego, a które znacznie bardziej ucierpiały. Pamiętajmy również, że ten pierwszy lockdown mocno uderzył również w przemysł, wówczas doszło w wielu przypadkach do zerwania, a przynajmniej zaburzenia łańcuchów dostaw.Uważam, że decydującym czynnikiem relatywnie mniejszej skali recesji, jest to, że w okresie pandemii - głównie za sprawą działań antykryzysowych rządu - nie doszło do wzrostu bezrobocia i upadłości firm. To wzmocniło zaufanie i spowodowało, że nie doszło do załamania konsumpcji. Wydatki konsumenckie są wciąż na stabilnym poziomie. A to właśnie konsumpcja podtrzymuje obecnie wzrost gospodarczy.Drugim czynnikiem była polityka walutowa prowadzona w tym okresie, ukierunkowana na nieco słabszego złotego, co wspierało eksport, który dziś pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy. Dynamika importu jest obecnie znacznie gorsza niż eksportu.- Oczywiście takie ryzyko zawsze istnieje, natomiast na dziś najważniejsze jest pobudzenie gospodarki. Ważne jest, żeby w 2021 roku - miejmy nadzieje, że na skutek szczepionki - mniej więcej od trzeciego kwartału życie społeczne i gospodarcze wracało do normalności, co spowoduje, że interwencja państwa w gospodarkę będzie mogła być mniejsza.Oczywiście potrzebne jest również, żeby sektor prywatny – rynek kapitałowy, banki – w większym zakresie przejmował finansowanie sektora przedsiębiorstw. Na pewno wyzwaniem w przyszłym roku będzie poziom inwestycji. Inwestycje prywatne będą zapewne - ze względu na wciąż podwyższone ryzyko - w trendzie spadkowym między 7 a 10 proc. Dlatego jeszcze w przyszłym roku będzie uruchomienie w jak największym zakresie inwestycji publicznych.- PFR został powołany głównie po to, żeby dostarczać firmom instrumenty finansowania w ramach tych wszystkich instytucji rozwoju i wzmacniać ich konkurencyjność. Celem oczywiście było pobudzenie inwestycji i wzrost innowacyjności.Wciąż prowadzimy wiele działań w tym zakresie, natomiast rzeczywiście w tym roku i zapewne pierwszej połowie przyszłego zajmować nas będą głównie działania antykryzysowe. Mamy jednak nadzieję, że w momencie ożywienia gospodarczego, w latach 2021-23 będziemy mogli już w znacznie większym stopniu koncentrować się na naszym podstawowym obszarze, czyli promowaniu inwestycji.- Zakładam, że przyszły rok będzie już rzeczywiście rokiem wzrostu gospodarczego i odbicie gospodarki będzie w przedziale 4-6 proc. Dużo będzie zależało od tego czy w drugim, może w trzecim kwartale nastąpi pełna stabilizacja sytuacji pandemicznej. To kluczowy warunek. Jeżeli tak się stanie, to druga połowa roku może wręcz przynieść boom gospodarczy. Oczywiście cały czas jakaś niepewność pozostaje.- Z perspektywy wzrostu gospodarczego pandemia oznacza sześć straconych kwartałów. Myślę jednak, że to oczekiwane odbicie w gospodarce będzie na tyle silne, że do końca przyszłego roku wrócimy do poziomu sprzed COVID jeśli chodzi o realne PKB.Przy okazji: należy mieć świadomość, że w tym okresie – mimo spadku PKB - nadrobimy zaległości w stosunku do średniej UE. Wszystko wskazuje na to, że będzie to znowu kryzys, w trakcie którego szybciej nadrabiamy zaległości. Rzecz jasna życzylibyśmy sobie wszyscy, żeby to nadrabianie miało miejsce w dobrych czasach. W dobrych czasach wzrost realnego PKB w Polsce jest dwukrotnie wyższe niż w strefie euro, w kryzysie spadek PKB jest dwukrotnie niższy. Zawsze więc nadrabiamy dystans.- Warunkiem jest – jak wspomniałem – opanowanie pandemii. Jeżeli sytuacja pandemiczna będzie pod kontrolą, to myślę, że optymizm w gospodarce powróci na tyle, że efekty wtórne, o których pan wspomina będą miały stosunkowo niewielki zakres, a co za tym idzie i mały wpływ na gospodarkę.Oczywiście nie można lekceważyć zagrożeń, a jest ich bardzo wiele, zwłaszcza w wymiarze europejskim. Czynnikiem ryzyka może być sektor bankowy, bo po większym kryzysie problemy dotykają z pewnym opóźnieniem również banki. Widzieliśmy to w 2012 roku w strefie euro.Mamy poważny wzrost zadłużenia w całej Europie, zwłaszcza we Włoszech, które są w bardzo trudnej sytuacji. Tych ryzyk sporo jest. Starajmy się jednak myśleć pozytywnie i miejmy nadzieję, że rzeczywiście ten 2021 rok będzie rokiem, kiedy pandemia będzie w odwrocie i wróci wzrost gospodarczy i optymizm.- Bardzo mnie martwi ta sytuacja. Uważam, że Europa bardzo traci na znaczeniu w gospodarce światowej w ostatnich latach i w obliczu tego kryzysu. Ostatnio została podpisana największa umowa handlowa między Chinami, Japonią, krajami południowego Pacyfiku, Stany Zjednoczone są liderem technologicznym, a Europa jest w regresie jeśli chodzi o innowacyjność i wzrost gospodarczy.Na dodatek w środku pandemii wywoływane są kryzysy o charakterze politycznym. Ostatnią rzeczą, którą Europa powinna się zajmować, to takimi kryzysami. Jak rozumiem podczas letniego szczytu zostały poczynione pewne ustalenia, które – jak wszystko na to wskazuje - później zostały zmienione. To podważa wiarygodność europejskich partnerów i czystość ich intencji.Osobiście uważam, że posługiwanie się niezdefiniowanymi warunkami dotyczącymi wypłat środków finansowych to otwieranie puszki Pandory. To tylko może stać się zarzewiem przyszłych konfliktów. Mam wielką nadzieję na osiągniecie porozumienia w tej sprawie, bo jest szalenie istotne, żeby w dobie pandemii nie fundować sobie kolejnego czynnika niepewności.- Finanse samorządów zależą mocno od wpływów z PIT i rzeczywiście widoczny jest tutaj kilkuprocentowy spadek tych przychodów w dużej liczbie samorządów. Uważam jednak, że ta sytuacja – chociaż bardzo trudna, zresztą dla całych finansów publicznych – nie jest jeszcze dramatyczna.Oczywiście w kolejnych latach samorządy muszą odgrywać poważną rolę jeśli chodzi o inwestycje. Dlatego rząd przedstawił pewne działania, których celem jest wzmocnienie samorządowych funduszy, zwłaszcza w odniesieniu do środków na inwestycje w postaci przykładowo funduszu dróg lokalnych, czy funduszu inwestycji samorządowych.- Pandemia już sporo zmieniła jeśli chodzi o nasze życie. Przyspieszyła proces cyfryzacji, zarówno w administracji jak i w sektorze przedsiębiorstw. W miarę trwałą zmianą może być zmiana trybu pracy w wielu firmach. Można się spodziewać upowszechnienia – tam, gdzie to możliwe - modelu pracy hybrydowej. Możliwe, że spadnie popyt na powierzchnie biurowe, bo część pracowników będzie rotacyjnie pracowało w trybie zdalnym.Możliwym scenariuszem jest też spadek podróży służbowych, chociaż nie można też wykluczyć, że w latach 2022-23 nastąpi takie efekt nadrabiania zaległości – odmiana konsumenckiego popytu odroczonego - i zamiast spadku podróży nie nastąpi bardzo silne odbicie. Trudno wyrokować. Nie zdziwiłbym się, że również jeśli chodzi o turystykę nie nastąpi efekt odrabiania zaległości.