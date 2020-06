Paweł Borys o tarczy finansowej dla dużych firm

Szacujemy, że spółki państwowe będą stanowiły kilka procent beneficjentów Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Podkreślił, że wsparcie dla dużych firm jest ważne, ponieważ zatrudniają one 3,5 mln pracowników oraz mają wielu drobnych podwykonawców



Prezes PFR w rozmowie z PAP, wskazał, że z ok. 600 firm, które do tej pory zgłosiły się do uruchomionego w poniedziałek programu pomocowego Tarczy Finansowej dla dużych firm, spółek z udziałem Skarbu Państwa jest tylko kilka.



- W tej grupie ok. 98 proc. to spółki prywatne. Na ten moment firm państwowych jest kilka i nie spodziewamy się, by ich udział wśród beneficjentów programu znacząco wzrósł - powiedział Borys.



Wskazał, że w sumie może to być kilka procent wszystkich uczestników. -Taka jest po prostu struktura polskiej gospodarki - dodał.

Powiedział też, że ze złożonych wstępnych wniosków o wsparcie wynika, że największym powodzeniem wśród dużych firm będą się cieszyć pożyczki płynnościowe (ok. 45 proc.) oraz pożyczki preferencyjne (ok. 45 proc.).



- Mniej niż 10 proc. spółek zainteresowanych będzie instrumentami kapitałowymi, czyli podwyższeniem kapitału spółki przez PFR - wskazał.

Wyjaśnił, że uruchomienie instrumentów kapitałowych jest bardziej skomplikowane niż finansowanie dłużne, np. trzeba dopuścić nowego inwestora w spółce. Wskazał, że z udzieleniem pomocy publicznej w postaci podwyższenia kapitału wiąże się np. ograniczenie wysokości wynagrodzeń i premii dla zarządu.



- Ale nie może być tak, że spółka która korzysta z pomocy publicznej wypłaca menadżerom wysokie premie - dodał.

Poza tym - jak zaznaczył - pozostałe dwa instrumenty, czyli pożyczki płynnościowe i preferencyjne są nie tylko prostsze, ale też bardzo atrakcyjne finansowo. Przypomniał, że pożyczki płynnościowe (łączna kwota 10 mld zł) są dla firm, które np. straciły płynność w wyniku epidemii i nie mogą otrzymać kredytu. Takie wsparcie może wynieść do 1 miliarda złotych i jest rozkładane nawet na 4 lata.

Z kolei pożyczki preferencyjne PFR (łączna kwota: 7,5 mld zł) mają wesprzeć firmy, które w wyniku wprowadzonych restrykcji sanitarnych poniosły straty, ponieważ nie mogły prowadzić działalności.



Prezes powiedział, że firma, która składa wniosek o pożyczkę preferencyjną musi oszacować stratę, a po weryfikacji PFR może umorzyć do 75 proc. pożyczonej kwoty. Dodał, że wsparcie w tej formie może wynieść do 750 mln zł na okres do 4 lat.

Dopytywany o finansowanie kapitałowe, powiedział, że przewidziana na ten instrument kwota wynosi 7,5 mld zł, a firma może uzyskać wparcie w postaci np. zwiększenia kapitału w zamian za udziały do 1 mld zł.