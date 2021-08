Paweł Strączyński, były prezes Taurona, nowym wiceprezesem Pekao

Paweł Strączyński, do niedawna prezes Taurona, został nowym wiceprezesem Banku Pekao - poinformował we wtorek bank w komunikacie.

"3 sierpnia br. Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A., po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, powołała Pawła Strączyńskiego na funkcję wiceprezesa Zarządu Banku" - napisano. Dodano, że swoją funkcję obejmie 5 sierpnia br.

Paweł Strączyński jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył też Master of Business Administration - Executive MBA o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem.

Od kwietnia do sierpnia 2021 roku był prezesem Tauronu. Wcześniej był wiceprezesem ds. finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna, pracował także w zarządach m.in.: Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., ZOWER Sp. z o.o., PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju i Polskiej Grupy Biogazowej.

Bank Pekao założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 230 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest wiceliderem najbardziej odpornych wśród 50 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

