Paweł Szrot: przesłanką dla prezydenta przy decyzji ws. dodatku węglowego - wsparcie gospodarstw domowych

Jedną z przesłanek dla prezydenta Andrzeja Dudy do podjęcia decyzji ws. ustawy o podatku węglowym będzie wsparcie polskich gospodarstw domowych, które odczuwają wzrost cen surowców energetycznych - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Sejm odrzucił w piątek większość senackich poprawek do ustawy o dodatku węglowym m.in. te, które przewidywały objęcie dodatkiem w wysokości 3 tys. zł wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie od tego, czym są ogrzewane. W konsekwencji na biurko prezydenta trafi ustawa, zgodnie z którą dodatek węglowy miałby przysługiwać gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Polska Agencja Prasowa zapytała szefa gabinetu prezydenta Pawła Szrota, czy Andrzej Duda skłania się ku złożeniu podpisu pod ustawą.

"Nie mam w zwyczaju uprzedzać o żadnych tego typu decyzjach prezydenta i jego planach" - odparł Szrot. Zaznaczył, że przed podjęciem decyzji ustawa musi zostać przeanalizowana z punktu widzenia prawnego i merytorycznego. "Jedną z przesłanek dla pana prezydent do podjęcia tej decyzji będzie wsparcie polskich gospodarstw domowych, Polaków, którzy w tym momencie we własnych kieszeniach odczuwają wzrost cen surowców energetycznych" - powiedział.

Dopytywany o gospodarstwa domowe, które nie otrzymają dodatku z uwagi na inną formę ogrzewania, odparł: "Czasami zdarzają się sytuacje, w których lepsze jest wrogiem dobrego". "A rząd już zapowiedział, ustami minister środowiska, że pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą wesprzeć także tę grupę. (...) Pan prezydent będzie obserwował, jak te rozwiązania działają, w jaki sposób zostaną wdrożone" - dodał.

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, aby otrzymać ten dodatek w wysokości 3 tys. zł trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie miła z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony też od podatku i od możliwości zajęcia. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jeszcze w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała o planowanych przepisach, które mają wesprzeć osoby ogrzewające domy czym innym niż węgiel. Zgodnie z tymi zmianami gospodarstwa domowe, ogrzewające się indywidualnie otrzymają jednorazowo dodatek na wybrane źródło ciepła: 3 tys. zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest pellet albo inny rodzaj biomasy, jak brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż. 1 tys. zł dostanie gospodarstwo, w którym główne źródło ciepła jest opalane drewnem kawałkowym; 500 zł. - jeśli głównym źródłem jest LPG. Ci, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na olej opałowy, dostaną po 2 tys. zł dodatku. Decydujące będzie wskazane we wpisie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków główne źródło ogrzewania.

