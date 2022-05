Pawlak i Kasprzak (PSL): apelujemy o przeciwdziałanie "dramatowi" na rynku energii elektrycznej

O podjęcie przez rząd działań legislacyjnych, które zapobiegną "dramatowi" na rynku energii elektrycznej zaapelowali w środę przewodniczący Rady Naczelnej PSL Waldemar Pawlak i poseł Mieczysław Kasprzak. Obaj przekonywali do rozwijania energetyki wiatrowej i fotowoltaiki.

"Poprosiłem premiera o podjęcie intensywnych działań w zakresie cen za energię elektryczną, które w tej chwili szaleją, a na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) ceny dochodzą już do tysiąca złotych za 1 MWh. To jest dramat dla polskich gospodarstw domowych i przedsiębiorców" - oświadczył Kasprzak podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Według Kasprzaka "jeżeli nie podejmiemy w tej chwili szybkich i zdecydowanych działań legislacyjnych, to ludzie tego nie wytrzymają".

Poseł przedstawił też główne propozycje PSL w tym zakresie, a "przede wszystkim regulacje - odblokowanie energii fotowoltaicznej, odblokowanie wiatraków". "Dzisiaj zgłaszamy propozycję ustawy, która zniesie tzw. ustawę 10H. Jeżeli rząd przez tyle lat nie potrafi rozwiązać tego problemu, to my proponujemy radykalne rozwiązanie - cofnąć ustawę z 2016 roku" - oświadczył Kasprzak.

Chodzi o ustawę z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która wprowadziła jedną z najbardziej restrykcyjnych w Europie zasad odległościowych - tzw. zasadę 10H, czyli dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej jako minimalną odległość nowej inwestycji od istniejących zabudowań mieszkalnych i form ochrony przyrody. Tzw. ustawa 10H była odpowiedzią na społeczne niezadowolenie w niektórych rejonach kraju związane z gwałtownym rozwojem elektrowni wiatrowych, zwłaszcza w miejscach, gdzie prace prowadzono bez szerokich konsultacji projektu.

Kasprzak zauważył, że branża fotowoltaiczna "jest dzisiaj zdesperowana, bo mamy takie regulacje, że trzeba rok czekać, aby dowiedzieć się, czy będzie możliwość przyłączenia się do sieci i uzyskania pozwolenia".

Jak dodał, "to przyłączenie się do sieci jest niepotrzebne, gdyż te przedsiębiorstwa chcą produkować tani prąd dla siebie i zużywać go u siebie". Dla porównania przypomniał, że taka energia z odnawialnych źródeł kosztowałaby 200-300 zł, a nie 1000 zł za MWh, jak ostatnio na giełdzie energii.

Pawlak podkreślił, że w "bardzo trudnej sytuacji w sektorze energetycznym", gdy potrzebna jest dyskusja o "zmianach strategii i zastąpieniu rosyjskiego gazu elektrycznością", wystarczyłoby, żeby w każdej gminie była jedna biogazownia o mocy 1 MW, wiatrak o mocy 2 MW oraz 4 MW pozyskiwane dzięki fotowoltaice". Po inwestycjach w takie źródła energii elektrycznej - jak przekonywał - "można by zastąpić cały rosyjski gaz energią odnawialną".

Pawlak zwrócił przy tym uwagę, że potrzebne by były pompy ciepła, jednak - jak podkreślił - są one produkowane w Polsce. "Czyli energią produkowaną w naszym kraju możemy zastąpić paliwa kopalne. To wymaga szybkich decyzji" - oświadczył szef Rady Naczelnej PSL.

