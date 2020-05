PAŻP: europejskie agencje wzywają Komisję Europejską do zmian w programach unijnych

Zarządcy europejskiej przestrzeni powietrznej zrzeszeni w Grupie A6, do której należy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, zaapelowali do Komisji Europejskiej m.in. o wydłużenie terminów wdrożenia infrastruktury wynikających z programów i regulacji unijnych w zw. z koronawirusem - podał PAŻP.

"Jako członkowie sojuszu A6 zdecydowanie zgadzamy się, że powinniśmy skupić się na wspólnym działaniu z wykorzystaniem forum SESAR Deployment Manager, abyśmy mogli nadal koordynować inwestycje w celu zapewnienia nowoczesnego systemu ATM, który wspiera europejski łańcuch wartości transportu lotniczego i zapewnia korzyści europejskim obywatelom i gospodarkom, zwłaszcza gdy staramy się wyjść z tego najtrudniejszego w dziejach lotnictwa kryzysu" - powiedział cytowany w komunikacie przewodniczący Rady Sterującej Sojuszu A6 i prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski.

W skład grupy A6 wchodzą najwięksi dostawcy służb żeglugi powietrznej w Europie: Aena (Hiszpania), DFS (Niemcy), DSNA (Francja), ENAV (Włochy), NATS (Wielka Brytania) i grupa Noracon (zrzeszająca Austrię, Norwegię, Estonię, Finlandię, Irlandię, Szwecję i Danię). Grupa powstała po to by koordynować prace badawczo-rozwojowe i inwestycyjne głównych dostawców służb żeglugi powietrznej w programie SESAR (Single European Sky ATM Research). Ponadto, A6 skupia się na kluczowych obszarach strategicznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania swych członków związanych z przepisami dotyczącymi transportu i lotnictwa.

W komunikacie przekazano, że wspólny apel do Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) jest "wynikiem dramatycznej sytuacji branży lotniczej i utratą dochodów europejskich agencji służb ruchu lotniczego".

"A6 Alliance podkreśla konieczność realizacji wszystkich unijnych projektów innowacyjnych i infrastrukturalnych, ale dostosowanych do realiów zmienionych przez COVID-19" - czytamy.

W komunikacie podkreślono, że średnio o 90 proc. zamarł ruch lotniczy nad Europą w związku z epidemią COVID-19, "w bezprecedensowy sposób wpływając na całą branżę lotniczą, a w konsekwencji na działalność i przychody agencji zarządzających ruchem w przestrzeni powietrznej (ANSP)".

"Pozbawione większości dochodów agencje mimo dramatycznej sytuacji, nie ustały w rozwoju infrastruktury krytycznej, m.in. w ramach realizowanych unijnych programów. Chcą być gotowe do obsługi ruchu po przywróceniu normalności, tak by w jak największym stopniu wspomagać europejską gospodarkę. We wspólnym stanowisku wskazują jednak, że nie uda się tego dokonać bez dodatkowego wsparcia Komisji Europejskiej" - czytamy.

Zarządcy europejskiej przestrzeni powietrznej zrzeszeni w Grupie A6 zaapelowali do szefa Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) Henrika Hololeia oraz dyrektora Dirka Beckersa z Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci (INEA), "wzywając do elastycznego dopasowania wymogów programów unijnych do realnej sytuacji w przestrzeni powietrznej wywołanej przez Covid-19". Agencje postulują m.in. wydłużenie terminów wdrożenia infrastruktury wynikających z programów i regulacji unijnych, co ma dać czas na dostosowanie programów do bieżących potrzeb rynku lotniczego.

"Agencje zaapelowały też o zwiększenie poziomu płatności zaliczkowych dla współfinansowanych projektów, zwiększenie poziomu i częstotliwości płatności okresowych dla współfinansowanych projektów, optymalizację płatności za ukończone projekty, zabezpieczenie i zwiększenie poziomu dofinansowania projektów w kolejnym okresie finansowania instrumentu +Łącząc Europę+ (2021-2027), zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla działań związanych z uprzemysłowieniem" - czytamy.

Jak wskazują sygnatariusze, ścisła współpraca zarządców przestrzeni powietrznej z INEA i DG MOVE jest niezbędna, by mogły one utrzymać rentowność finansową w czasach kryzysu spowodowanego COVID-19 i zapewnić rozwój dla przyszłej europejskiej gospodarki.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu; każdego dnia obsługują średnio około 2,5 tys. lotów, a rocznie - około miliona. PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.