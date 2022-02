PAŻP: liczba lotów general aviation rośnie z roku na rok

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w 2021 r. obsłużyła prawie 269 tys. operacji typu general aviation, czyli np. awionetek; to o 3,3 proc. mniej wobec 2020 r. i o 3,1 proc. więcej w porównaniu do 2019 r. - podała PAŻP. Z roku na rok liczba takich lotów rośnie o 5-10 proc. - dodano.

"Lotnictwo General Aviation odnotowuje systematyczny wzrost z roku na rok o około 5-10 proc. operacji" - przekazało PAŻP na swojej stronie internetowej.

Jak dodano, PAŻP w 2021 r. obsłużyła prawie 269 tys. operacji ruchu lotniczego General Aviation.

"Obecnie pomimo trudnego i wymagającego okresu dla całej branży lotniczej, lotnictwo ogólne jest nadal bardzo aktywne. Mimo spadku o 3,3 proc, względem rekordowego 2020 r., to w porównaniu do 2019 r. ruch wzrósł o 3,1 proc. Warte podkreślenia jest również to, że na obsłudze ruchu General Aviation PAŻP nie zarabia. Jest to dodatkowy koszt w trudnym dla Agencji czasie" - wskazała PAŻP.

Jak podała Agencja, największą liczbę obsłużonych operacji w ruchu GA odnotowano w III kwartale ubiegłego roku: w lipcu (35,7 tys.), w sierpniu (35,6 tys.) oraz we wrześniu (34,1 tys.). Natomiast najmniej takich lotów było w styczniu (6038), grudniu (6513) oraz lutym (9490). Ruch rośnie nad Warszawą, Olsztynem oraz Krakowem, a spada nad Gdańskiem i Poznaniem.

Agencja podkreśliła, że każdego dnia Służba Informacji Powietrznej (FIS) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej utrzymują łączność z załogami samolotów operujących w polskiej przestrzeni niekontrolowanej, "stojąc na straży bezpieczeństwa nawet dwóch tysięcy lotów VFR" (zasady lotu z widocznością - PAP).

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu; odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

