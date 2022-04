PAŻP: na godz. 9 zaproszono na rozmowy związkowych kontrolerów ruchu lotniczego

Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na godz. 9 w piątek zaprosiło przedstawicieli Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL) na rozmowy - poinformowała w piątek PAP rzeczniczka PAŻP Agata Król. Związkowcy deklarują gotowość do konstruktywnej i merytorycznej współpracy.

"Propozycja Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego wpłynęła ok. godz. 22 w czwartek. Kierownictwo Polskiej Aagencji Żeglugi Powietrznej, wraz z zespołem pracowało nad nią całą noc. Na godz. 9 związkowcy zostali zaproszeni na spotkanie" - przekazała rzeczniczka PAŻP.

W nocy ZZ KRL opublikował na swoje stronie internetowej oświadczenie. "Pomimo wywieranej na nas presji i rozumiejąc zaniepokojenie opinii publicznej, nie zrezygnujemy z odbudowania bezpieczeństwa na polskim niebie. Mamy nadzieję na porozumienie tak szybko, jak to będzie tylko możliwe, po naszej stronie jest pełna gotowość do konstruktywnej i merytorycznej współpracy" - napisali związkowcy w oświadczeniu.

Od kilkunastu dni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL). Związkowcy nie zgadzają się na nowe zasady wynagradzania w PAŻP.

W czwartek na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego prezes ULC Piotr Samson przekazał, że jeśli do piątku, do godz. 10 nie uda się osiągnąć porozumienia między PAŻP a związkowymi kontrolerami ruchu lotniczego, to Eurocontrol, czyli Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, może zdecydować o masowych odwołaniach rejsów nie tylko z i do Polski; plan ten wszedłby w życie z dniem 1 maja.

