PAŻP: najważniejsze bezpieczeństwo ruchu lotniczego; związkowcy: załamanie systemu bezpieczeństwa

Najważniejszym celem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest bezpieczeństwo ruchu lotniczego; w 2021 r. Agencja osiągnęła jego najwyższy poziom - przekazała PAŻP w odpowiedzi na oświadczenie związkowców, zdaniem których w PAŻP "ma miejsce bezprecedensowe załamanie się systemu bezpieczeństwa".

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Agencja zatrudnia ok. 600 kontrolerów.

"Najważniejszym celem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest bezpieczeństwo ruchu lotniczego. W 2021 r. PAŻP osiągnęła jego najwyższy poziom. Świadczą o tym m.in. wyniki audytu Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz oceny dojrzałości systemu zarządzania bezpieczeństwem PAŻP na poziomie D kwestionariusza Effectiveness od Safety Management za 2021, zweryfikowane pozytywnie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i przekazane do EASA" - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w informacji przekazanej PAP w odpowiedzi na oświadczenie Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL).

ZZKRL w oświadczeniu przekazanym PAP napisał, że "w ostatnim czasie w PAŻP ma miejsce bezprecedensowe załamanie się systemu bezpieczeństwa".

"Działania p.o. Prezesa mają bezpośredni wpływ na pogorszenie się warunków pracy 600 wysoko wykwalifikowanych kontrolerów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo m.in. 49 mln pasażerów odprawianych rocznie z polskich lotnisk, liczne loty CARGO, a także wojskowe oraz VIP o statusie HEAD/STATE" - czytamy.

Jak wskazało ZZKRL, "istotą sporu zbiorowego, który został wszczęty w grudniu 2021 r. jest sposób organizacji pracy oraz równoległe prowadzenie procesu wypowiedzeń definitywnych oraz wypowiedzeń zmieniających, który narusza zasady bezpieczeństwa w ruchu lotniczym".

Według ZZKRL, w PAŻP ma miejsce m.in. "uporczywe ignorowanie raportów bezpieczeństwa i zaleceń z nich wynikających; umyślne i uporczywe narażanie personelu operacyjnego na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 poprzez nakazywanie przebywania w zamkniętym pomieszczeniu przez 7.5 h (dyżury przestojowe) bez możliwości jego wietrzenia; szykanowanie i karanie kontrolerów ruchu lotniczego za raportowanie nieprawidłowości; świadome podejmowanie ryzyka w ruchu lotniczym będące następstwem planowania zbyt małych obsad stanowisk operacyjnych w harmonogramie pracy - zwiększa obciążenie pracą, przemęczenie i prawdopodobieństwo popełnienia błędu; szkalowanie i poniżanie personelu operacyjnego w medialnych wystąpieniach p.o. Prezesa PAŻP oraz jego pełnomocników prowadzące do deprecjacji samooceny oraz wizerunku grupy zawodowej stanowiącej kluczowe zasoby ludzkie PAŻP".

W odpowiedzi na to oświadczenie Agencja przypomniała, że "ze względów bezpieczeństwa, kierownictwo PAŻP złożyło do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podżeganiem przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego do podjęcia akcji sabotażowej przez kontrolerów obszaru i zbliżania w Warszawie". Pracuje ich w sumie 208.

"Pod koniec grudnia 2021 roku wielu z kontrolerów ruchu lotniczego zgłosiło niedyspozycję lub dostarczyło zwolnienia lekarskie, a osoby będące na przestoju (zobowiązane do niezwłocznego, w razie konieczności, objęcia stanowiska operacyjnego) nie odbierały telefonów od pracodawcy. W efekcie powstały opóźnienia w ruchu lotniczym i wygenerowały straty dla innych podmiotów branży lotniczej. Obecnie mamy do czynienia ze składanymi rezygnacjami z pracy przez kontrolerów obszaru i zbliżania z Warszawy - blisko 170 osób znajduje w okresie wypowiedzenia, który dla większości zakończy się pod koniec kwietnia 2022 r." - wskazała PAŻP.

W ocenie Agencji, działania te "motywowane są tylko i wyłącznie partykularnym interesem tej części konkretnej grupy zawodowej, która nie zgadza się na zaproponowane w nowym Regulaminie Wynagradzania pensje (kwoty dla kontrolerów warszawskich od 33 tys. zł brutto miesięcznie do nawet 45 tys., zł brutto miesięcznie)". "Spełnienie żądań finansowych, a więc 100 procent większej pensji niż zaproponowano, kosztowałyby Agencję ponad 165 milionów złotych (ok. 1 mln zł dla każdego z kontrolerów) w trzyletniej perspektywie" - podkreśliła PAŻP.

Zdaniem PAŻP, kontrolerzy, "dali jasny sygnał, że bezpieczeństwo podróżnych w powietrzu, którym powinni służyć umiejętnościami zarządzania ruchem w przestrzeni powietrznej, stało się kartą przetargową do wywalczenia powrotu do rekordowych pensji sprzed pandemii, sięgających nawet 100 tys. zł miesięcznie". Agencja podkreśliła, że wdrażane zmiany związane są z kryzysową pod względem finansowym sytuacją PAŻP wywołaną pandemią koronawirusa.

W drugiej połowie stycznia br. PAŻP podała, że wdraża nowy regulamin wynagradzania, który wszedł w życie pod koniec zeszłego roku; jest on elementem planu modernizacji Agencji. Jak podkreśliła wówczas PAŻP, regulamin ten został wypracowany wspólnie ze stroną społeczną i zaakceptowany przez ministra infrastruktury. Według PAŻP, wyrównuje on "narosłe przez lata dysproporcje w zarobkach pracowników służb operacyjnych oraz wprowadza system motywacji i zachęt dla pracowników".

Jak podała Agencja, blisko 3/4 jej pracowników, w tym m.in. kontrolerzy pracujący w organach regionalnych, większość służb operacyjnych, technicznych przyjęła nowe warunki i pracuje na nowych zasadach. Zgodnie z nowym regulaminem wynagradzania, kontrolerzy ruchu lotniczego mogą zarobić do 45 tysięcy zł z uwzględnieniem środków z funduszu premiowego. Ponadto, każdy z pracowników Agencji może otrzymać dodatkowo wynagrodzenie za pracę w rozwojowych projektach prowadzonych przez PAŻP.

Jak informowała wówczas PAŻP, na nowe zasady nie zgadza się grupa kontrolerów z Warszawy.

PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

