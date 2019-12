PAŻP: ruch na Lotnisku Chopina odbywa się normalnie

Ruch na Lotnisku Chopina odbywa się już normalnie - powiedział PAP rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) Paweł Łukaszewicz. Starty zostały wstrzymane w piątek między godz. 8.20 a 9.00 ze względu na niedyspozycję jednego z pracowników - dodał.

"Starty odbywają się normalnie, ruch jest przywracany" - powiedział PAP rzecznik.

Przypomniał, że trwa spór pomiędzy pracownikami wieży kontroli lotów na Lotnisku Chopina a kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dodał, że czwartek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się spotkanie Pracodawcy z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa w ramach rokowań sporu zbiorowego.

"Rozmowy zakończyły się o godzinie 2:30 w duchu wzajemnego zrozumienia, a dzisiaj ustalimy datę kolejnego spotkania" - powiedział.

We wtorek Łukaszewicz mówił, że jedna z organizacji związkowych działających w PAŻP - Związek Zawodowy Kontrolerów Lotniska Warszawa - domaga się odwołania nowego kierownika wieży kontroli lotów na Lotnisku Chopina, odstąpienia od wprowadzenia nowego grafiku dyżurów na kolejne trzy miesiące i przywrócenia starego grafiku.Dodał, że 33 kontrolerów wieżowych z Lotniska Chopina (spośród 570 kontrolerów wieżowych, zbliżania i obszarowych pracujących w Polsce) złożyło pisemne oświadczenia woli o rezygnacji z powierzonych funkcji. PAŻP, jak wyjaśnił rzecznik, po analizie tych pism dokonanej przez prawników wewnętrznych i kancelarii zewnętrznej potraktowała je jako wypowiedzenia umowy o pracę. "Dwa z nich zostały przyjęte i uznane za skuteczne. Ich autorów zwolniono z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia" - powiedział Łukaszewicz.

W poniedziałek PAŻP podała, że 27 listopada wpłynęło do niej pismo jednej z kilkunastu działających w agencji organizacji związkowych "z żądaniami w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych". Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak napisano, "pracodawca natychmiast zgłosił spór do Państwowej Inspekcji Pracy" oraz zaprosił tę organizację związkową do rozmów 9 grudnia 2019 r. PAŻP zaznaczyła, że "nie składała w dniu 2 grudnia 2019 r. jakichkolwiek oświadczeń w przedmiocie wypowiadania lub rozwiązywania umów o pracę".

W ostatnich dniach listopada, jak wyjaśniono, grupa pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej "złożyła z własnej inicjatywy oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę z zachowaniem okresów wypowiedzenia".

2 grudnia PAŻP po "wnikliwym przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego" przekazała tym pracownikom informację potwierdzającą fakt złożenia przez nich oświadczeń o wypowiedzeniu umów o pracę, "wskazując na konsekwencje prawne złożonych przez nich oświadczeń oraz przypomniała o obowiązkach pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów prawa" - czytamy w komunikacie. Przeprowadzono też rozmowy z dwoma przedstawicielami związku zawodowego - dodano.

Jednocześnie 2 grudnia pracodawca przekazał informację pracownikom "o woli dialogu z każdym pracownikiem" - poinformowano.