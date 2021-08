PAŻP: stawki opłat nawigacyjnych na 2022 r. nie zostały jeszcze ustalone

Stawki opłat nawigacyjnych na 2022 r. nie zostały jeszcze ustalone; trwają konsultacje z użytkownikami przestrzeni powietrznej - przekazał PAP rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Paweł Łukaszewicz. Jak dodał, materiały dot. konsultacji upublicznił prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

PAŻP utrzymuje się z opłat pobieranych od linii lotniczych z tytułu zapewnienia służb żeglugi powietrznej dla samolotów lądujących, startujących na i z polskich lotnisk oraz tych przelatujących przez polską przestrzeń powietrzną. Pobiera opłaty trasowe i terminalowe, których wysokość uzależniona jest od poziomu rokrocznie ustalanych stawek jednostkowych stosowanych przy opłatach za świadczone usługi nawigacyjnej.

"Stawki opłat nawigacyjnych na 2022 rok nie zostały jeszcze ustalone, a proces uzgodnieniowy planu skuteczności działania na trzeci okres odniesienia, który będzie podstawą ich wyliczenia, jest na etapie konsultacji z użytkownikami przestrzeni powietrznej" - przekazał we wtorek PAP rzecznik PAŻP.

Jak dodał, "wszelkie niezbędne materiały w zakresie konsultacji - w tym w obszarze efektywności kosztowej - zgodnie z przepisami prawa i wynikającym z nich harmonogramem, zostały upublicznione przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego".

Media we wtorek opublikowały list otwarty branży lotniczej w sprawie "drastycznej podwyżki opłat związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w Polsce, a w szczególności w polskich lotniskach regionalnych".

List, datowany na poniedziałek, 23 sierpnia, został zaadresowany do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Autorzy listu napisali w nim, że Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do zarządzających portami lotniczymi w Polsce oraz do przewoźników lotniczych operujących w Polsce zrewidowany "Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024".

"Zapisy tego dokumentu są dla wszystkich interesariuszy biznesu lotniczego ogromnym zaskoczeniem i stoją w jawnej sprzeczności z deklaracjami wsparcia odbudowy rynku lotniczego w Polsce na skutek pandemii COVID-19 i wsparcia dla polskich lotnisk regionalnych. Niszczą również podstawowe zasady polityki spójności Unii Europejskiej, której celem jest wyrównywanie warunków ekonomicznych i społecznych w regionach Wspólnoty" - czytamy.

Autorzy listu przypomnieli, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pobiera dwie opłaty związane z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w Polsce. Są nimi: opłata terminalowa, czyli stawka pobierana przez PAŻP za obsługę samolotów podczas startu i lądowania na każdym lotnisku oraz opłata trasowa pobierana za każdy lot samolotu w przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez służby kontroli ruchu lotniczego.

Jak przekazali, w Polsce od kilku lat obowiązują dwie strefy pobierania opłat terminalowych: pierwsza dla głównego portu lotniczego, czyli Lotniska Chopina w Warszawie; a druga dla wszystkich pozostałych, trzynastu certyfikowanych portów lotniczych regionalnych.

"W przedłożonej propozycji w sposób drastyczny, nierównomierny i niekonkurencyjny zaproponowano podwyższenie od 1 stycznia 2022 r. opłat: terminalowej (dotyczy pojedynczej operacji lotniczej): dla Lotniska Chopina z 343,08 zł w roku 2021 do 524,58 zł - wzrost o 181,50 zł (wzrost o 53 proc.); dla Portów Lotniczych Regionalnych z 791,12 zł dla roku 2021 do 1.347,76 zł - wzrost o 556,64 zł (wzrost o 70 proc); oraz trasowej - z kwoty 195,70 zł dla roku 2021 do kwoty 245,81 zł - wzrost o 50,11 zł (wzrost o 26 proc)" - napisano.

Zdaniem autorów listu, "tak drastyczna podwyżka wpływa na utratę konkurencyjności polskiego rynku lotniczego w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, a także wpłynie na pozbawienie konkurencyjności polskich Portów Lotniczych Regionalnych". "To zaś spowoduje niewykorzystanie ich przepustowości, a także bezpośrednio będzie wpływać na zablokowanie odbudowy lotnictwa i ruchu pasażerskiego po pandemii COVID-19"- czytamy.

Jednocześnie autorzy listu wskazali, że już wcześniej (przed pandemią COVID-19) "obowiązujące opłaty w Polsce zasadniczo dyskryminowały polskie Porty Lotnicze Regionalne, gdyż w 2019 roku średnia stawka opłaty terminalowej w Europie wynosiła 166 euro, gdy dla Portu Lotniczego im. F. Chopina opłata wynosiła 90 euro, a dla polskich lotnisk regionalnych 181 euro".

"Proponowana podwyżka opłat nie tylko spowoduje ograniczenie oferowania linii lotniczych z polskich Portów Lotniczych Regionalnych, ale też najpewniej zostanie przerzucona na pasażerów poprzez podniesienie cen biletów lotniczych" - podkreślili autorzy listu.

Pod listem podpisali się szefowie siedmiu lotnisk regionalnych (Gdańska, Modlina, Łodzi, Wrocławia, Bydgoszczy, Szczecina i Olsztyna-Mazury), a także m.in. prezesi Wizz Aira, Rayanaira Sun, Sprint Air, członek zarządu Enter Air, oraz wiceprezes biura podróży Itaka i wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Piotr Henicz, prezes Rainbow Tours Grzegorz Baszczyński, prezes DHL Express (Poland) Tomasz Buraś.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl