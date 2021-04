PAŻP: superkomputer pomoże w stworzeniu sytemu jeszcze płynniej zarządzającego ruchem lotniczym

Poznański superkomputer pozwoli na stworzenie systemu zarządzania ruchem lotniczym, który ma być jeszcze bardziej płynny i bezpieczny - podała we wtorek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W ramach software’owej symulacji możliwe będzie zbadanie wpływu dronów na bezpieczeństwo ruchu lotniczego.

Chodzi o projekt NaviLab, który zostanie uruchomiony w ramach współpracy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego(PCSS).

"To symulacyjne laboratorium pozwoli na stworzenie systemu zarządzania ruchem lotniczym, który będzie jeszcze bardziej płynny i bezpieczny. A pomoże mu w tym potężna moc obliczeniowa poznańskiego superkomputera" - podała w komunikacie PAŻP.

Jak tłumaczy PAŻP, NaviLab to kolejny element współpracy PAŻP i PCSS w ramach inicjatywy NaviHub.

"To software'owe laboratorium, które umożliwi wykorzystanie używanych obecnie przez kontrolerów systemów zarządzania ruchem lotniczym na potrzeby symulacji i testów. Umożliwi to analizę bezpieczeństwa wprowadzenia do polskiej przestrzeni powietrznej dużej liczby rozproszonych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), które przestrzeń tę będą dzieliły z samolotami załogowymi" - czytamy.

NaviLab pozwala zasymulować dodanie wirtualnych dronów do prawdziwego ruchu na polskim niebie. Dzięki temu możliwe będzie zbadanie wpływu dronów na bezpieczeństwo ruchu lotniczego, pojemność przestrzeni powietrznej, jak i również na środowisko zewnętrzne.

"W oparciu o symulacje NaviLab testowane będą różne rozwiązania dotyczące metod koordynacji lotów, a także konfigurowania przestrzeni powietrznej tak, aby spełniała ona potrzeby już nie tylko lotów załogowych, ale również bezzałogowych. We wszystkich klasach przestrzeni powietrznej i na wszystkich wysokościach, również bardzo niskich" - tłumaczy PAŻP.

PAŻP przekazała, że uruchomienie Navi Lab nastąpi w kwietniu br.

"Dzięki współpracy PAŻP i PCSS do przeprowadzenia tych złożonych symulacji wykorzystana zostanie moc obliczeniowa poznańskiego superkomputera oraz infrastruktura szerokopasmowej krajowej sieci naukowej Polski Internet Optyczny PIONIER" - czytamy.

NaviLab jest platformą łącząca wiedzę, kompetencje oraz doświadczenia instytutów, uczelni, przedsiębiorstw i obiektów lotniczych. Celem NaviHub jest tworzenie i testowanie nowoczesnych rozwiązań dla nawigacji i żeglugi powietrznej, które będą wykorzystywane na już funkcjonujących, jak i nowych lotniskach w Polsce. Projekt został po raz pierwszy zaprezentowany 25 maja 2019 r. przez przedstawicieli PAŻP, PCSS oraz Politechniki Poznańskiej.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

