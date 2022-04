PAŻP: w środę dalszy ciąg rozmów z kontrolerami ruchu lotniczego

W środę odbędzie się kolejna tura rozmów kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego - przekazała PAP rzeczniczka PAŻP Agata Król. Dodała, że omawiane będą kwestie Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania.

Jak przekazano we wtorkowym wspólnym komunikacie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL), rozmowy będą kontynuowane w środę.

Dodano, że we wtorek pracodawca przedstawiał wyjaśnienia do przygotowanej przez siebie w oparciu o propozycje Strony Społecznej symulacji kosztowej. Strony prowadziły dyskusję w zakresie poszczególnych pozycji.

"Strona Społeczna zawnioskowała w oparciu o art. 28 ustawy o związkach zawodowych o udostępnienie informacji finansowych i organizacyjnych dotyczących Osobowego Funduszu Płac umożliwiających ich porównanie posiadanych przez siebie informacji z danymi Pracodawcy. Pracodawca wskazał na brak możliwości udostępnienia danych z uwagi na niemożliwość anonimizacji danych osobowych w sposób użyteczny dla Strony Społecznej, gdyż wiązało by się to z naruszeniem RODO i przedstawiciele Stron skonsultowali problem z IODO Agencji" - podano.

Wegług Agencji, w czasie rozmów przedstawiona została odpowiedź Performance Review Body (PRB), organu doradczego Komisji Europejskiej na pytania Pracodawcy i Strony Społecznej dotyczące interpretacji zasad rozliczenia kosztów działalności Pracodawcy oraz została ona w sposób szczegółowo omówiony. Zostały przez eksperta PAŻP przedstawione wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi PRB.

Odpowiedzi PRB podlegają dalszej analizie przez ekspertów strony społecznej - wskazano.

Jak poinformowała Król, w środę kontynuowane będzie omawianie kwestii Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania.

Dodała, że rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku.

Negocjacje PAŻP z przedstawicielami ZZ KRL dotyczące m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz wynagradzania toczą się od kilku tygodni.

We wtorek prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson informował, że przy braku porozumienia między PAŻP a kontrolerami ruchu lotniczego, nie będzie kasowania rejsów tranzytowych nad Polską, ani rejsów do portów regionalnych. Dodał, że wąskie gardło to Lotnisko Chopina i Modlin, gdzie liczba operacji będzie musiała być zmniejszona z 500 do 180. Skrócony będzie też czas pracy lotnisk.

Od kilku tygodni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL) dotyczące m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek rozporządzeniem Rady Ministrów ws. ograniczeń w ruchu lotniczym, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) obwieścił listę tras lotniczych i przewoźników obsługiwanych po 1 maja br., gdyby nie doszło do porozumienia z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Na liście znalazły się 32 trasy oraz 11 przewoźników.

Zgodnie z nim PLL LOT poleci do: Londynu Heathrow, Nowego Jorku, Chicago, Brukseli, Toronto, Incheon, Rzeszowa, Tel Awiwu, Oslo, Kopenhagi, Budapesztu, Wilna, Pragi, Bukaresztu, Düsseldorfu, Barcelony, Berlina, Tbilisi, Szczecina-Goleniów. Wizz Air będzie zaś obsługiwał trasy do Londynu - Luton, Rzymu. Ryanair poleci natomiast do Londynu - Stansted, Dublina. Deutsche Lufthansa ma latać do Frankfurtu, Monachium, Air France do Paryża, Turkish Airlines natomiast do Stambułu, a KLM do Amsterdam, ponadto Emirates do Dubaj, Austrian Airlines do Wiednia, Swiss do Zurichu oraz TAP Air Portugal do Lizbony.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl